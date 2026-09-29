Cocaina nel portafoglio e in un calzino: arrestato durante un controllo in albergo a Marebello

Il giovane aveva con sé anche 555 euro in contanti, somma ritenuta provento di spaccio

Un giovane, le cui generalità non sono state rese note, è stato arrestato ieri mattina (lunedì 28 settembre), a Rimini, per le ipotesi di reato di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. Alle 9.15 la Polizia, nell'ambito delle attività quotidiane sul territorio, ha effettuato un accertamento sugli alloggiati in un albergo di Marebello. Durante il controllo dei documenti di identità al giovane, alloggiato nella struttura, sono spuntati fuori 555 euro in contanti, ma anche un involucro di plastica sospetto. All'interno c'era infatti cocaina. I successivi accertamenti nella stanza hanno permesso di rinvenire 16 involucri termosaldati pronti per lo spaccio, altra cocaina nascosta in un calzino, materiale per il confezionamento delle dosi e un bilancino di precisione. È scattato così l'arresto del giovane.