Cocoricò, Riccione: la festa dei cento giorni sarà dedicata alle vittime di Crans-Montana

Lo annunciano gli organizzatori, guidati dal pesarese Federico Rubino, 23 anni

Studenti di Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria si ritroveranno al Cocoricò di Riccione per la festa dei cento giorni dalla maturità, ma quest'anno l'evento sarà dedicato al ricordo delle vittime della strage di Crans-Montana, in Svizzera. Lo annunciano gli organizzatori, guidati dal pesarese Federico Rubino, 23 anni.

"Quanto accaduto un mese fa a Crans-Montana è emblematico. - dice Rubino - Come organizzatori di eventi ci stringiamo al dolore dei familiari e degli amici delle vittime".

Per questo, insieme all'associazione Approdi che cura la parte culturale e sociale dell'iniziativa, hanno previsto momenti dedicati alla tragedia di Capodanno: le iniziative culturali da qui a metà marzo saranno accompagnate da un minuto di silenzio, i confronti includeranno interventi sulla sicurezza e durante le serate del 9, 10 e 13 marzo al locale riccionese sarà allestito uno spazio commemorativo.



"Il nostro evento raccoglie ogni anno 10mila studenti da tutta Italia, per noi la sicurezza è sempre stata fondamentale. - concludono gli organizzatori - Quest'anno lo sarà ancora di più. Le vittime di Crans-Montana non vanno dimenticate, devono essere un monito affinché queste tragedie non ricapitino più". (ANSA).