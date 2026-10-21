Collegamenti pedonali e spazi verdi: Rimini ridisegna l'area tra porto, spiaggia libera e Piazzale Boscovich

Approvato il Documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione dei collegamenti tra l'arenile e l’area di Piazzale Boscovich

La Giunta comunale di Rimini ha approvato il documento di indirizzo alla progettazione per la riqualificazione dell'area compresa tra il porto e la spiaggia libera, collegandola a piazzale Boscovich. "Il progetto - spiega l'amministrazione comunale - prosegue il percorso avviato con la Spiaggia Libera Tutti, lo spazio di arenile inclusivo e senza barriere dedicato al turismo accessibile ed è parte integrante del programma di azioni e investimenti che punta a consolidare l’esperienza pilota lanciata nell’estate 2025 in una realtà ancora più completa e articolata: l’obiettivo è creare un sistema integrato e pienamente accessibile di spazi pubblici. Il sistema unirà la spiaggia libera all’area portuale e si collegherà anche alla rete di aree fitness del Parco del Mare Sud. Gli utenti della Spiaggia Libera Tutti potranno così raggiungere agevolmente i servizi e le attività del porto".

Sull’arenile è prevista, nel dettaglio, la realizzazione di un sistema di dune e di percorsi pedonali di collegamento con Piazzale Boscovich. "Le soluzioni scelte garantiranno la piena fruibilità della spiaggia, anche da parte delle persone con disabilità, nel rispetto delle caratteristiche ambientali e paesaggistiche del contesto. Il progetto comprende inoltre la riqualificazione dei percorsi esistenti, nuove aree verdi, arredi urbani e un’area fitness inclusiva dedicata alle persone con disabilità", prosegue l'amministrazione comunale, che aggiunge: "Piazzale Boscovich è un luogo strategico per la città e ospita numerosi eventi e manifestazioni. L’intervento eliminerà una parte significativa delle superfici impermeabili in asfalto. Al loro posto saranno realizzati spazi verdi e pavimentazioni ad alta capacità drenante. Sono previsti anche zone d’ombra, nuovi arredi e aree ludiche innovative. Queste ultime non seguiranno i tradizionali schemi di gioco, ma saranno integrate direttamente nella pavimentazione. L’insieme di queste soluzioni contribuirà a migliorare il microclima e a mitigare l’effetto isola di calore urbana. Il progetto restituirà alla città uno spazio di aggregazione fruibile tutto l’anno".