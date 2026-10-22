Viabilità in Provincia Collegamento più veloce tra Misano, Riccione e Raibano: lavori statale 16 completati entro metà novembre

In questi giorni è in corso l’asfaltatura del tratto stradale, a cui faranno seguito la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale e dei lavori accessori

Sono dirittura d’arrivo i lavori per il completamento della bretella della statale 16 che renderà effettivo il collegamento veloce tra Misano Adriatico e il casello autostradale di Riccione e al polo produttivo di Raibano.

Questa mattina (22 ottobre) il sindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni e l’assessore ai lavori pubblici Simone Imola, delegato dalla sindaca di Riccione Daniela Angelini, si sono recati sul cantiere per un sopralluogo utile a verificare lo stato dei lavori. In questi giorni è in corso l’asfaltatura del tratto stradale, a cui faranno seguito la realizzazione della segnaletica verticale ed orizzontale e dei lavori accessori. Il completamento dell’opera è previsto entro il 15 novembre. Seguiranno i collaudi e la presa in carico da parte di Anas per l’apertura.

“Ci auguriamo che, una volta completati i lavori, la fase di passaggio di consegne tra Società Autostrade ad Anas possa avvenire in tempi brevi e che si possa procedere celermente all’apertura di un’opera che attendiamo da tempo e che potrà alleggerire finalmente il traffico sulla statale 16”, commentano i sindaci Daniela Angelini e Fabrizio Piccioni. L’intervento è a carico di Società Autostrade e rientra nell’ambito della viabilità connessa al lotto 1 della terza corsia nel tratto Rimini Nord – Cattolica dell’Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto.