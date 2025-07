Collisione auto-moto su viale Regina Elena, ragazza finisce in ospedale

Incidente a Rimini all'incrocio tra via Leopardi e via Giulietta degli Spiriti

Incidente stradale a Rimini nella tarda mattinata di oggi (16 giugno), intorno alle 12:30, in viale Regina Elena, all’incrocio con via Giacomo Leopardi e via Giulietta degli Spiriti.

Secondo una prima ricostruzione, un’auto guidata da una donna stava percorrendo la strada in direzione Riccione quando, durante una svolta a sinistra verso via Giulietta degli Spiriti, è entrata in collisione con una moto Honda su cui viaggiavano un ragazzo e una ragazza. Nella caduta, il motociclo si è schiantato contro un palo.

Ad avere la peggio è stata la ragazza, trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.