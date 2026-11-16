Volley B1 femminile Colpaccio Lasersoft a Modica in rimonta (1-3)

Ottima prestazione della squadra ricionese che supera una diretta concorrente per la salvezza. Fondamentale l’apporto venuto dalla panchina



Bella vittoria della Lasersoft Riccione Volley in B1 femminile, che espugna in rimonta il difficile taraflex del Geodetico di Modica (RG) per 3 set a 1 superando da grande squadra una diretta concorrente.



Il gruppo di coach Giuliano Marasca ha infatti sconfitto con assoluto merito le siciliane della Epas Agocap Pvt Modica, che durante l’incontro si sono mostrate più fragili e meno incisive delle riccionesi, che al contrario hanno giocato una partita di grande volontà e non si sono mai tirate indietro nemmeno nei momenti di difficoltà incontrati nelle oltre due ore spese sul campo, specialmente nel quarto parziale (sotto 10-18) recuperato e vinto (25-27).



Fondamentale in questo primo successo è stato senza dubbio l’apporto venuto dalla panchina, con alcuni ingressi voluti dallo staff tecnico che si sono rivelati poi fondamentali per dare ossigeno nei momenti chiave della contesa e portare la giusta freschezza dentro ai 9 metri. Una gestione accurata e certosina delle rotazioni ha consentito alla Lasersoft di mantenere la giusta lucidità anche e soprattutto nei concitati momenti decisivi, e questo aspetto, assieme ad una gara davvero più che positiva di chi invece è partito dall’inizio, ha permesso alle romagnole di tornare a casa con 3 punti davvero molto pesanti.



Una vittoria fortemente voluta da tutte le ragazze scese in campo e che premia l’abnegazione e la grinta con la quale questa formazione sta affrontando un campionato davvero complicato come la serie B1. Una vittoria che riempie di gioia il cuore di tutto l’ambiente e che infonde ulteriore fiducia all’interno dell’organico e di tutto lo staff tecnico, che così assiduamente lavora ogni giorno per raccogliere soddisfazioni del genere.



Un bel risultato portato a casa dalle nostre ragazze del quale non accontentarsi ma che sia di stimolo per i prossimi impegni.

Nel prossimo turno di campionato, in programma sabato 21 novembre ore 18.00, Spadoni e compagne torneranno al Fontanelle di Viale Capri, per affrontare le pugliesi della Star Volley Bisceglie, attuale seconda forza del girone.



IL TABELLINO

Epas Agocap Pvt Modica vs Lasersoft Riccione 1-3



Tabellino



Modica: Aritzu 18, Meniconi 14, Marianelli 7, Tessari 14, Feruglio 6, Palazzi 4, Engstrom 1, Giubilato L1

Muri 6, Battute punto 11, Battute errore 12



Riccione Missiroli 11, Magi 10, Monti 8, Graziani, Mercolini 2, Bologna 6, Stafoggia 15, Sparaventi, Bologna, Meliffi L1, n.e. Penzo, Ricci L2

PARZIALI: 27-25/ 19-25/ 17-25/ 25-27

NOTE: Modica: Muri 6, Battute punto 11, Battute errore 12. Riccione: Muri 12, Battute punto 2, Battute errore 6

PARZIALI: 27-25/ 19-25/ 17-25/ 25-27



