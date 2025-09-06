Colpisce il titolare di un minimarket e tenta la fuga con la cassa: arrestato

I fatti accaduti in zona stazione a Rimini

Un 32enne residente in provincia di Sassari è stato arresto ieri pomeriggio (venerdì 5 settembre) a Rimini, per l'ipotesi di reato di tentata rapina. Nel primo pomeriggio il 32enne ha fatto irruzione in un minimarket nei pressi dalla stazione ferroviaria, impossessandosi del registratore di cassa e colpendo con un pugno il titolare, al fine di guadagnarsi la fuga. Sono immediatamente intervenuti i Militari impegnati nei pattugliamenti del servizio di sicurezza "Strade sicure", a cui ha fatto seguito l'arrivo dei Carabinieri. Il 32enne è stato arrestato, mentre il titolare del minimarket è stato affidato al personale del 118.