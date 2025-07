Colpita da un malore improvviso a 49 anni davanti ai figli. Addio a Valentina, mamma solare e generosa

Domani, sabato 14 giugno, i funerali al Santuario delle Grazie

Valentina Giulianelli, 49 anni, è deceduta a Rimini in seguito a un improvviso malore avvenuto in casa davanti ai suoi figli. Dopo due giorni in terapia intensiva presso l’ospedale Infermi, non ce l’ha fatta. Originaria di Novafeltria, viveva a Covignano con il marito, Luca Volonghi—gestore di un centro padel a Igea Marina—e i figli: Lorenzo, di 12 anni, e Leonardo, di 18, prossimo alla maturità. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione in Valmarecchia, Rimini e Bellaria. Era conosciuta per il suo spirito solare e generoso.

La famiglia ha autorizzato la donazione degli organi, un gesto in linea con i suoi valori. I funerali si terranno domani alle 15, presso il Santuario delle Grazie. In sua memoria, si invitano donazioni al reparto di rianimazione dell’ospedale.

Valentina era figlia di Domenico Giulianelli, ex imprenditore e figura storica dello sport novafeltriese grazie alla squadra di pallavolo Gbg. Domenico si è spento lo scorso ottobre, all’età di 77 anni.