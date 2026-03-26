Colpo di coda dell'inverno: nell'entroterra riminese neve a quote basse

Rispettate le previsioni, la "dama bianca" torna in Alta Valmarecchia

Come anticipato ieri dalle previsioni di Meteo Fed-Mare e costa, la neve è scesa oggi (giovedì 26 marzo), nel territorio riminese, a quote molto basse per il periodo. Intorno alle 12 infatti ha iniziato a nevicare anche a Novafeltria, sui 300 metri di altitudine, e in pochi minuti si è depositato qualche cm di neve, con qualche disagio per la viabilità. A quote superiori, gli accumuli sono invece più significativi. A Sant'Agata problemi alla circolazione stradale, anche con le gomme termiche risulta complicato il passaggio sulla provinciale innevata.

La mattinata, anche a Rimini, era stata ugualmente caratterizzata da condizioni di maltempo, con raffiche di vento sugli 80 km/h e pioggia, talvolta a carattere di rovescio. Nel corso della giornata la quota neve è destinata ad alzarsi, ma le precipitazioni continueranno fino alla nottata di oggi su domani (venerdì 27 marzo). Domani mattina ancora qualche nevicata residua e sporadica sui 400-500 metri di altitudine. Sabato e domenica (28-29 marzo) farà freddo al mattino, con temperature minime qualche grado sopra la zero, ma di giorno massime dai 13 ai 16 gradi.

Neve a Novafeltria: le foto

Neve a Perticara

Neve a Sant'Agata Feltria

Neve a Pennabilli