Colpo nella villa dell'albergatore a Rimini: ricco bottino tra orologi, preziosi e denaro

Ignoti malviventi hanno agito venerdì (9 ottobre), tra le 18 e le 20

Deve essere anche quantificato il bottino del colpo, ma una prima stima si tratta di decine di migliaia di euro, tra contante, orologi e gioielli: ieri sera (venerdì 9 ottobre) ignoti malviventi hanno portato a termine un ingente furto nella villetta di un albergatore riminese, sul viale Regina Elena. Il colpo è avvenuto tra le 18 e le 20, in assenza del padrone di casa. Dai primi riscontri, i malviventi avrebbero forzato una finestra. Una volta dentro, hanno messo tutto a soqquadro, per mettere le mani su preziosi, orologi e denaro. I Carabinieri sono intervenuti su segnalazione di alcuni passanti, che hanno notato dei movimenti sospetti. Al loro arrivo, i responsabili del furto avevano già fatto perdere le tracce. La pattuglia dell'Arma ha effettuato i primi accertamenti: altri elementi significativi per le indagini potrebbero arrivare dalle immagini delle telecamere poste sul viale.