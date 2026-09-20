Comacchio amara per il Novafeltria: la squadra locale passa nel finale (2-0)

Nel primo tempo Balducci para un rigore a Derjai

Comacchiese - Novafeltria 2-0

COMACCHIESE: Ferretti, Succi, Ferri, Gadda, Temporin, Monaco, Centonze, Derjai, Sylla (35' st Farinelli), Diallo, Fogli (23' st Elshazly). A disp.: G.Felletti, Stefani, Felloni, Teleku, Ravaglia, Vitali, Fantinuoli. All.: Nordi.

NOVAFELTRIA: Balducci, Guerra, A.Pavani, Nucci, Renzi, Cecchetti (40' st Cobo), Carbonara (30' st Camara), Castellani, Giacomini (33' st Astolfi), Mancini, Galli (15'st Parma). A disp.: Tani, Giannini, Giulianelli, T.Pavani, Pasquini. All.: Mancini.

ARBITRO: Cunsolo di Bologna.

RETI: 40' st Elshazly, 50' st Farinelli.

AMMONITI: Succi, Parma, Mancini, Carbonara.

COMACCHIO Si ferma ancora il Novafeltria in trasferta: per i gialloblù secondo k.o. su due lontano dall'Urbini-Casali. Mancini è privo del lungodegente Piva, di Marani, Frihat, Vernazzaro e dello squalificato Giacobbi: Carbonara viene avanzato a centrocampo, il 2006 Cecchetti è titolare. Parte bene la squadra di casa, che crea diversi pericoli in avvio, senza però riuscire a concludere pericolosamente in porta. Al 25' punizione dalla sinistra, trattenuta in area su Derjai e rigore che lo stesso Derjai spreca, facendosi ipnotizzare da Balducci, bravo a respingere di piede. Il penalty sbagliato sembra invertire il trend della gara. Il Novafeltria prende coraggio e nel recupero del primo tempo sfiora il vantaggio con un gran tiro al volo di Nucci respinto dalla traversa. Nella ripresa un quarto d'ora di studio, poi la Comacchiese si rende pericolosa: Fogli calcia a lato su assist di Derjai, poi buona iniziativa dei rossoblù con Ferri che scambia con Sylla, sul cross coraggiosa uscita di Balducci che blocca. Al 75' Sylla si invola e reclama una trattenuta: forse fuori area, più che in area, ma l'arbitro lascia proseguire. Al 78' ghiotta occasione per la Comacchiese: Elshazly libera Derjai che da posizione favorevole spreca calciando alto di sinistro. La gara si sblocca all'80': lancio di Gadda per Elshazly, che da sinistra si accentra e a tu per tu con Balducci lo infila imparabilmente. Nel recupero arriva il raddoppio con il subentrato Farinelli, che con un coast to coast in solitaria si presenta solo davanti a Balducci. Il portiere tocca il tiro, ma non può evitare il 2-0. Il Novafeltria esce sconfitto, ma questa volta anche la prestazione non è stata all'altezza delle qualità dei gialloblù allenati da Massimo Mancini.