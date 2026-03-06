Come cambia Rimini, dal Metromare all'annessione dell'Alta Valmarecchia: ne parla l'esperto Andrea Pari

Il massmediologo ed esperto di mutazioni sociali e culturali protagonista di 4 incontri dell'Università Aperta di Rimini

Da sabato 21 marzo l'Università Aperta di Rimini, nella propria sede di via Giuliano da Rimini 8, ospiterà un ciclo di quattro lezioni a cadenza settimanale tenute dal docente Andrea Pari, massmediologo ed esperto in mutazioni sociali e culturali, dal titolo “Rimini 2030: visioni e trasformazioni di una città in continua metamorfosi”.

Il percorso propone un’analisi approfondita dei processi storici, sociali e urbanistici che hanno contribuito a definire l’identità della Rimini contemporanea, con uno sguardo rivolto al futuro prossimo. Il ciclo di incontri intende ripercorrere le tappe fondamentali dell’evoluzione contemporanea della città dal 1988 con la nascita del termine “riminizzazione” al futuro prossimo del “metromare” passando per il più recente concetto di “rimining”.

Tra i temi che verranno affrontati: la secessione marchigiana della prima decade degli anni 2000 con l’annessione dei territori dell’Alta Valmarecchia alla Provincia di Rimini, i cambiamenti socio-culturali a partire dagli anni Duemila, fino all’analisi – supportata da rendering e materiali progettuali – delle principali opere attualmente in fase di cantierizzazione dal nuovo lungomare al futuro sviluppo dei nuovi percorsi del Metromare sarà proposta una riflessione attenta sull’impatto sociale, economico e urbanistico che queste trasformazioni avranno sulla città nel percorso che la traghetterà verso il 2030. Una particolare attenzione verrà data anche al tema dell’ospitalità e alle nuove esigenze dei visitatori con focus sul boom delle case vacanze, per comprendere come Rimini si adatta (e talvolta anticipa) i cambiamenti del mercato turistico internazionale.