Come i giornalisti possono verificare le immagini prima di pubblicare le notizie

Impara le tecniche fondamentali di verifica delle immagini, utilizzate dai giornalisti prima della pubblicazione di una notizia, per arginare la diffusione di disinformazione e garantire un’informazione basata sui fatti

Le immagini diventano virali in pochi minuti perché si diffondono più velocemente delle parole. I motivi sono ovvi: le immagini parlano un linguaggio universale e hanno un impatto maggiore. Tuttavia, ciò non significa che i giornalisti possano fidarsi ciecamente di qualsiasi immagine solo perché sta diventando virale sul web. È loro responsabilità etica verificare qualsiasi immagine prima di allegarla a un articolo di cronaca e pubblicarlo. La mancata osservanza di tale procedura può comportare diverse conseguenze indesiderate sia per i giornalisti che per la testata per cui lavorano. Per questo motivo, i giornalisti utilizzano ogni tecnica possibile per verificare le immagini, risalire alla loro origine e reperire i dettagli necessari prima di pubblicare qualsiasi notizia rilevante. Leggete questo articolo per scoprire i motivi della verifica e i consigli pratici utilizzati dai giornalisti a questo proposito. Fare ciò si rivelerà estremamente utile se sei un neofita nel panorama giornalistico o se vuoi seguire le orme dei giornalisti per verificare le immagini che diventano virali all'improvviso. Andiamo subito ai dettagli.

Perché i giornalisti devono verificare le immagini?

I giornalisti affiliati a testate giornalistiche rinomate sono considerati dal pubblico figure altamente credibili. Un singolo errore può rivelarsi molto costoso per loro. Inoltre, ci sono molteplici ragioni che li obbligano a verificare le immagini. Ad esempio, lo fanno per:

Fermare la diffusione della disinformazione

Il motivo principale per cui si verificano le immagini virali, siano esse false, deepfake, travisate o generate dall'intelligenza artificiale, è la loro capacità di diffondersi più rapidamente. Le notizie affidabili e accurate spesso arrivano in un secondo momento. I giornalisti verificano le immagini per garantire una tempestiva verifica dei fatti.

Trova il contesto vero

Un'immagine potrebbe essere reale ma travisata. Malintenzionati potrebbero sfruttare una vecchia foto d'archivio per riferirsi a una situazione attuale o a un evento di cronaca, al fine di perseguire scopi malevoli. I giornalisti hanno la responsabilità di presentare le immagini nel loro contesto reale ed evitare l'uso di immagini scattate anni fa.

Prevenire problemi legali

La pubblicazione di immagini fuorvianti e non verificate, accompagnate da articoli di cronaca, può indurre le vittime a intentare cause per diffamazione contro testate giornalistiche e giornalisti. Inoltre, la testata giornalistica stessa potrebbe perdere credibilità pubblicando tali foto e affermazioni false basate su di esse.

Garantire la sicurezza pubblica

La pubblicazione di immagini false o manipolate durante crisi, conflitti o disastri naturali può causare malcontento tra la popolazione. Il panico diffuso a causa di informazioni errate può inoltre portare a risposte di emergenza inadeguate.

Metodi utilizzati dai giornalisti per verificare le immagini

Ora che sapete perché i giornalisti sono tenuti a verificare le immagini prima di pubblicare le notizie, è importante che conosciate i metodi e le strategie che utilizzano a questo scopo. Bisogna tenere presente che i giornalisti e le organizzazioni professionali non si affidano mai a un unico metodo. Combinano i risultati di vari test per giungere a una conclusione sull'autenticità delle immagini. Eccone alcuni:

Tracciamento e analisi dell'origine

Il primo obiettivo dei giornalisti, quando si tratta di verificare un'immagine, è rintracciare e analizzare la fonte originale di un'immagine diventata virale online. Cercano di identificare la persona o l'ente che ha pubblicato per primo l'immagine o che l'ha fornita. Successivamente, valutano la credibilità della fonte e il suo possibile coinvolgimento nella diffusione di disinformazione in passato, verificando la sua attività online.

Esecuzione di ricerche online di immagini simili

Quando i giornalisti non sono certi dell'autenticità o dell'originalità di una determinata immagine che sta riscuotendo grande successo online, possono effettuare una ricerca visiva utilizzando uno strumento di ricerca per immagini. Tale strumento consente di individuare risultati simili presenti su diverse piattaforme, come social media, archivi di immagini, blog e testate giornalistiche. Ciò permette inoltre di verificare se un'immagine sia già stata utilizzata in passato in un altro contesto, se sia stata manipolata o se siano disponibili online informazioni sull'autore originale. Grazie a questo metodo, diventa più semplice individuare immagini riutilizzate o fuorvianti.

Analisi dei metadati EXIF

Se i giornalisti non riescono a risalire all'origine o a ottenere informazioni sufficienti tramite i metodi summenzionati, ricorrono all'analisi dei metadati. Questa tecnica consente loro di esaminare i metadati e recuperare informazioni quali data, ora, coordinate GPS, eventuale utilizzo di software di modifica, dettagli sulla fotocamera e altri dati preziosi. Ciò permette non solo di individuare incongruenze nella creazione di un'immagine – che potrebbero suggerire una manipolazione o una rappresentazione distorta – ma anche di stabilire se l'immagine sia di natura sintetica.

Esecuzione di verifiche incrociate ambientali

I dati EXIF ​​vengono spesso rimossi dalle immagini che diventano virali online, ma i giornalisti fanno tutto il possibile per verificarne l'autenticità prima di pubblicare notizie basate su di esse. Anche il controllo incrociato ambientale fa parte di questo processo. A tal fine, prestano particolare attenzione alla geolocalizzazione e alla cronolocalizzazione. Il processo prevede il confronto di punti di riferimento, edifici, terreni, segnali stradali e altri indizi visivi con mappe e immagini satellitari. Vengono inoltre utilizzati servizi di Street View per verificare il luogo effettivo in cui è stata scattata l'immagine. I giornalisti possono anche controllare le condizioni meteorologiche, le ombre, le caratteristiche stagionali e gli eventi familiari visibili nell'immagine per confermare l'autenticità della data e dell'ora dichiarate.

Condurre analisi forensi

I giornalisti non si limitano a controlli superficiali. Sfruttano la tecnologia per autenticare le immagini, anche se il processo prevede l'esecuzione di analisi forensi. Questa tecnica consente loro di individuare tracce di modifiche, fotomontaggi o generazione tramite intelligenza artificiale. Il processo prevede l'analisi del livello di errore (ELA), il rilevamento di artefatti digitali e la valutazione del rumore del sensore. I giornalisti valutano inoltre autonomamente le immagini per individuare tracce di contenuti sintetici e garantire la pubblicazione di notizie accurate e inequivocabili.

Verifica del contesto mediante l'utilizzo di strategie multiple

Se nulla sembra funzionare come previsto, i giornalisti non esitano nemmeno a contattare l'autore originale di un'immagine. Si mettono in contatto esplicitamente con il fotografo o i testimoni oculari, se possibile, per scoprirne l'identità, valutarne la credibilità e ottenere informazioni precise sull'accaduto. Il processo non si conclude qui. Si assicurano che, anche se l'immagine è autentica, non illustri un evento, un luogo o un periodo storico diverso. Lo scopo principale è evitare contesti fuorvianti, che possono portare a disinformazione visiva. Oltre al confronto incrociato, i giornalisti si avvalgono anche di rapporti ufficiali, testimonianze oculari, video pertinenti e altri tipi di copertura mediatica per trovare molteplici fonti indipendenti a supporto della stessa affermazione.

La parola definitiva

Verificare l'autenticità delle immagini è una responsabilità dei giornalisti, fondamentale per contrastare la diffusione di notizie false, prevenire l'uso improprio di immagini vecchie o decontestualizzate e tutelare la fiducia del pubblico. A tal fine, utilizzano ogni metodo possibile. Questo articolo esplora alcune tecniche chiave impiegate dai giornalisti professionisti per aiutarvi a comprendere l'impegno profuso nel processo di autenticazione delle immagini al fine di pubblicare notizie accurate. È importante evitare di fidarsi ciecamente di ogni immagine online. Seguite invece gli stessi metodi per accertarvi dell'autenticità di un'immagine e contribuire così a fermare la diffusione della disinformazione e a creare un mondo digitale più sicuro!





