Come prestare il primo soccorso a cani e gatti: l'incontro alla biblioteca di Santarcangelo

Appuntamento giovedì 6 novembre alle 21: l'evento promosso dall'associazione Cuori Randagi

Giovedì 6 novembre, alle ore 21, la Biblioteca Baldini di Santarcangelo ospiterà un incontro dedicato al primo soccorso veterinario per cani e gatti, promosso dall’associazione Cuori Randagi.

L’iniziativa, gratuita e aperta a tutti, propone un percorso teorico e pratico sulle prime tecniche di pronto intervento in situazioni di emergenza che possono coinvolgere gli animali domestici.

Relatore della serata sarà Paolo Moretti, medico veterinario e presidente dell’Ordine dei Veterinari della provincia di Rimini, che illustrerà ai partecipanti come intervenire in modo corretto e sicuro in caso di necessità, fornendo consigli utili e indicazioni pratiche.

L’obiettivo dell’incontro è sensibilizzare i proprietari e gli amanti degli animali sull’importanza di saper gestire con prontezza e consapevolezza eventuali emergenze sanitarie, in attesa dell’intervento del veterinario.

L’evento non richiede prenotazione.