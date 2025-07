Come sarà il nuovo Tropical Coriano: servono attaccante e difensore per completare la rosa

Il ds Terenzi è al lavoro per concludere anche l'acquisto di tre giocatori Under

di Riccardo Giannini

Cinque acquisti per completare la rosa e mettere a disposizione di mister Scardovi due giocatori per ruolo. Il ds del Tropical Coriano, Beppe Terenzi, conta nei prossimi giorni di definire ogni trattativa e di completare l'organico prima del raduno. Mancano due giocatori chiave: un difensore strutturato e di categoria, un attaccante over che possa operare sia al fianco di Pacchioni, sia come alternativa. Il Tropical necessita di completare, con questi due tasselli, una rosa ben strutturata per poter reggere l'impatto con la Serie D. Poi ci sono gli altri tre acquisti, gli Under: un portiere, un centrocampista e un attaccante. Tra i pali è già stato confermato Pollini. In difesa ci sono tre Under: Bellavista ed Evaristi (entrambi 2006) possono operare come terzini a 4 o braccetti a 3, l'ex Cesena Omokaro può fare il terzino destro o il quinto. Con Moricoli (terzino sinistro a 4 o quinto), il terzino sinistro Imola (2007), i centrali Dante Rossi, Anastasi e Brisku (2006), manca solo un altro centrale. A centrocampo una casella vacante, quella dell'Under, come detto. Ai confermati Bartoli, Enchisi, Pasquini e Francesco Fabbri, si è aggiunto il jolly Carnesecchi. Nel reparto offensivo Scardovi può contrare sul centravanti Pacchioni, sul trequartista-seconda punta Scarponi e su Barbatosta. Poi si aggiungeranno altri due attaccanti. Ipotizzando un 3-4-1-2, il Tropical potrebbe schierarsi con Pollini in porta, difesa a tre con Bellavista, uno tra Dante Rossi e Anastasi, il nuovo centrale; Omokaro e Moricoli esterni, Carnesecchi e Pasquini centrali, Scarponi dietro le due punte, Pacchioni e l'attaccante Under. Oppure 3-5-2 con Enchisi per Scarponi o infine 4-3-1-2 con due terzini Under.