Commercialisti, al via a Rimini un ciclo di incontri sul bilancio di sostenibilità delle imprese

Tre appuntamenti gratuiti per approfondire normative ESG, rendicontazione e nuovi obblighi per le imprese, con un focus sulle PMI

Commercialisti, al via a Rimini un ciclo di incontri sul bilancio di sostenibilità delle imprese

Tre appuntamenti gratuiti per approfondire normative ESG, rendicontazione e nuovi obblighi per le imprese, con un focus sulle PMI.

Prende il via domani il ciclo di incontri promosso dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Rimini, dedicato a “Redazione e revisione del bilancio di sostenibilità”. Nel 2026 l’Unione europea ha ristretto alle imprese di maggiori dimensioni il perimetro della rendicontazione di sostenibilità obbligatoria, innalzando le soglie di applicazione alle aziende che superano contemporaneamente i 1.000 dipendenti e i 450 milioni di euro di ricavi netti. In Italia, i nuovi limiti si applicano già agli esercizi 2026 e 2027. Un cambiamento che, tuttavia, non elimina la necessità anche per le piccole e medie imprese di produrre informazioni sulla sostenibilità delle proprie attività. La richiesta di dati, infatti, non arriverà soltanto dal legislatore, ma anche dai grandi clienti, chiamati a rendicontare la propria catena del valore, dagli istituti bancari in fase di valutazione del merito creditizio e dai bandi che attribuiscono punteggi sulla base delle performance ESG. Il primo appuntamento è in programma domani, alle 14.30, al Centro Congressi SGR di Rimini. Gli incontri successivi si terranno, sempre allo stesso orario, giovedì 3 dicembre e lunedì 14 dicembre. Interverranno come relatori Gianluca Telera, professore di Rendicontazione di sostenibilità all’Università di Ferrara, e Marco Cevolani, revisore legale e revisore della sostenibilità. L'incontro del 24 novembre sarà dedicato all’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di ESG e rendicontazione di sostenibilità, al recepimento delle disposizioni comunitarie nella normativa nazionale e ai successivi aggiornamenti. Il 3 dicembre l’attenzione si sposterà sui principi ESRS nell’ambito della rendicontazione di sostenibilità e sui requisiti del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi connessi alla predisposizione delle informazioni. L’ultimo appuntamento, il 14 dicembre, approfondirà invece il contesto della rendicontazione volontaria per le PMI, lo standard internazionale VSME e le fonti professionali in materia di attestazione della rendicontazione di sostenibilità.

La partecipazione a tutti gli incontri è gratuita, con iscrizione obbligatoria attraverso il portale www.fpcu.it.