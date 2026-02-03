Commercio, verso il riconoscimento regionale di tre hub a Bellaria Igea Marina

Hub urbani, nuovo incontro il 10 febbraio tra amministrazione comunale e operatori

Nuova tappa a Bellaria Igea Marina, martedì 10 febbraio, nel percorso sul tema degli hub urbani: un iter che punta a ottenere il riconoscimento da parte della Regione di tre aree strategiche per il commercio di Bellaria Igea Marina, ossia Isola dei Platani, viale Ennio e via Ovidio. Una marcia il cui timone punta sulla scadenza del 31 marzo, data entro la quale dovranno essere presentati a Bologna candidatura e tre studi di fattibilità che delineeranno mappatura, analisi e strategie di sviluppo per, appunto, Isola dei Platani e viale Ennio - designati hub urbani - nonché per via Ovidio, inquadrato come hub di prossimità.

“Diamo continuità alla presentazione avvenuta una decina di giorni fa - spiega l’assessore Milena Casali - quando al cospetto di una nutrita platea di operatori e rappresentanti delle associazioni di categoria, siamo tornati sul tema degli hub, aggiornato circa gli interventi programmati nelle tre zone di interesse ed introdotto le ultime novità, come la partnership con la società Poleis, individuata per affiancarci nell’iter legato al riconoscimento degli hub".

"Più in generale - sottolinea - di qui a marzo intensificheremo e miriamo a raccogliere i frutti di un lavoro che parte da lontano, di cui sono parte i diversi incontri e occasioni di confronto svoltisi lo scorso anno, ma anche tavoli del Piano Strategico espressamente rivolti nel 2025 al commercio: un impegno di squadra che ci vede fianco a fianco con operatori e associazioni di categoria, gratificato da un primo contributo regionale da 40.000 euro, già ottenuto da Bellaria Igea Marina e volto proprio alla progettazione e alla stesura del piano triennale che ruota attorno agli hub urbani.”

Martedì prossimo, l’appuntamento è fissato nuovamente al Palazzo del Turismo, dove si terranno due tavoli tecnici, uno mattutino dalle ore 11.00 e uno pomeridiano dalle ore 14.30, dedicati rispettivamente a viale Ennio e via Ovidio, e poi all’Isola dei Platani.

“Si tratta di tavoli a cui invitiamo nuovamente a prendere parte, oltre alle rappresentanze economiche, i pubblici esercizi, le attività commerciali e ricettive che insistono su queste tre aree urbane. Insieme a loro, intendiamo far emergere quelli che sono percepiti come punti di forza, quelle che invece sono considerate criticità, raccogliere un patrimonio di informazioni, da strutturare poi nella programmazione vera e propria che accompagnerà le candidature", sottolinea l'assessore.

Partecipazione attiva di commercianti, operatori ed esercizi del territorio che rappresenta quindi “un elemento fondamentale per la crescita di nuove idee e la costruzione di progettualità condivise. Coinvolgimento dei privati, importante sottolineare, che non solo arricchisce il percorso con visioni concrete e competenze diffuse, ma permette anche di accedere ai contributi regionali destinati ai singoli soggetti e alle realtà locali che scelgono di investire nello sviluppo del territorio".

"Sullo sfondo - chiosa - gli attesi benefici che potremo avere quale comunità turistica e commerciale in generale entrando nel circuito degli hub regionali, con annesse opportunità di finanziamenti legate alle riqualificazioni urbane, ma anche nuovi scenari da cogliere sotto il profilo del marketing e della comunicazione”.