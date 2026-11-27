Il caso in consiglio comunale Complesso edilizio Iconia, al momento il Comune di Rimini non interverrà

L'assessore Morolli ha fatto il punto sugli interventi del privato

L'assessore Mattia Morolli ha replicato all'interrogazione del consigliere Loreno Marchei, sul tema del complesso edilizio Iconia. “L'intervento edilizio richiamato nell'interrogazione è ricompreso in un Piano Particolareggiato tuttora vigente ed efficace (scadenza 29/12/2027), disciplinato dalla relativa convenzione urbanistica, che pone in capo al soggetto attuatore specifici obblighi concernenti la realizzazione e il completamento delle opere di urbanizzazione previste dal Piano. Alla data odierna, i termini previsti dalla convenzione per l'adempimento delle relative obbligazioni non risultano scaduti. Non è pertanto configurabile, allo stato, un inadempimento convenzionale correlato al mero decorso dei termini. La convenzione prevede, inoltre, che il collaudo delle opere di urbanizzazione e la loro successiva acquisizione al patrimonio comunale costituiscano adempimenti preliminari rispetto alla possibilità di conseguire l'agibilità degli edifici, secondo le condizioni e la sequenza procedimentale stabilite dagli atti convenzionali", esordisce Morolli. Ne consegue che "l'amministrazione comunale sia tenuta a verificare il rispetto di tali condizioni prima del perfezionamento degli atti di propria competenza, senza che sia possibile prescinderne esclusivamente in ragione dei tempi di consegna degli immobili pattuiti tra il soggetto privato e gli acquirenti".

Morolli invita a distinguere "gli obblighi derivanti dalla convenzione urbanistica, che regolano i rapporti tra il soggetto attuatore e l'amministrazione comunale, dagli obblighi contrattuali assunti dal soggetto attuatore nei confronti dei promissari acquirenti, ivi compresi quelli relativi ai termini di ultimazione e consegna degli alloggi". Il mancato rispetto di questi ultimi termini, spiega l'assessore, "attiene ai rapporti di natura privatistica intercorrenti tra le parti e non determina, di per sé, un corrispondente inadempimento della convenzione urbanistica, né modifica le condizioni e le tempistiche previste dalla stessa per l'esecuzione, il collaudo e l'acquisizione delle opere di urbanizzazione". Gli uffici del Comune di Rimini, ad ogni modo, stanno seguendo da tempo la situazione "consapevoli delle rilevanti ricadute che il protrarsi dell'intervento determina nei confronti dei numerosi cittadini che hanno acquistato o promesso di acquistare gli alloggi". Al momento è stato effettuato il collaudo ed è stato acquisito, al patrimonio comunale, il Primo stralcio delle urbanizzazioni, che ha consentito di autorizzare i rogiti relativi alla palazzina C.

"All'attualità - argomenta Morolli - è in fase di redazione il collaudo relativo al II stralcio, che prenderà in considerazione anche l'eventualità di poter collaudare le opere in pendenza dei lavori di spostamento della cabina Open Fiber, al fine di poter favorire, per quanto possibile, il successivo perfezionamento degli adempimenti propedeutici all'agibilità delle palazzine A e B. L'amministrazione, nell'ambito delle proprie competenze, ha quindi costantemente promosso e sollecitato il coordinamento tra i soggetti coinvolti per favorire la tempestiva soluzione delle interferenze e il completamento delle opere, tenendo conto anche dell'interesse pubblico connesso alla piena funzionalità e sicurezza delle dotazioni previste dal Piano".

In merito all'eventuale intervento sostitutivo del Comune, Morolli ha sottolineato: "Allo stato attuale, permanendo la validità e l'efficacia del Piano e non risultando scaduti i termini assegnati al soggetto attuatore per l'adempimento degli obblighi convenzionali, non ricorrono i presupposti per configurare in via generale un intervento sostitutivo dell'amministrazione finalizzato a completare, in luogo del privato, opere poste dalla convenzione a carico di quest'ultimo". "L'eventuale attivazione degli strumenti previsti dalla convenzione in caso di inadempimento potrà essere valutata qualora ne ricorrano concretamente i relativi presupposti, anche con riferimento ai termini convenzionali, alle specifiche obbligazioni rimaste ineseguite e alle garanzie prestate dal soggetto attuatore", chiosa Morolli.