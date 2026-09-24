Comune di Rimini acquista sede università, Fondazione Carim dà il via libera: affare da oltre 7 milioni

"Operazione importante per il futuro di Rimini", dice Paolo Pasini, presidente della fondazione Carim

Il Comune di Rimini acquisterà per 7 milioni e 61.000 euro l'immobile di proprietà di Fondazione Carim in via Angherà, che ospita una parte dell'attività del Campus di Rimini dell'Università di Bologna. Fino ad ora è stato dato in affitto all'Ala Mater. Il Consiglio Generale della Fondazione ha dato il via libera alla trattativa per la cessione dell'immobile di oltre 4900 mq, mentre il Cda ha accettato la proposta del Comune. Prima, a cura e spese della Fondazione, la facciata sarà riqualificata: l'intervento prenderà il via a fine mese. “È giunta al termine una interlocuzione positiva – il commento di Paolo Pasini, presidente di Fondazione Carim – col sindaco Jamil Sadegholvaad ed il Magnifico Rettore Giovanni Molari. Condividiamo infatti lo stesso interesse per lo sviluppo del Campus di Rimini e l’accordo ne è dimostrazione tangibile. La Fondazione è sempre convinta che l’università sia un asset fondamentale, un luogo dove la conoscenza e la ricerca risaltano quali fattori determinanti per il futuro sviluppo. Inoltre, alimenta la qualità del capitale umano fondamentale per le comunità e le aziende, genera indotto finanziario, produce innovazione e contribuisce alla rigenerazione urbana. Per questo l’operazione è così importante per il futuro di tutto il nostro territorio”. L'immobile, acquisito al patrimonio della Fondazione ad esito dell'atto di scorporo dell'attività bancaria nel 1992, a partire dal 1993 fu oggetto di lavori di ristrutturazione e adeguamento alle necessità accademiche e giova ricordare lo straordinario impeto che animò l’allora presidente, Luciano Chicchi. Negli anni, la Fondazione ha complessivamente devoluto all’Università oltre 22 milioni di euro, principalmente per il tramite di Uni.Rimini, l'ente di sostegno al Campus, ma anche in via diretta finanziando alcune iniziative e progetti del Polo, rappresentando un ruolo decisivo per la sua nascita e la sua positiva crescita.