Con il ministro Pichetto Fratin si apre a Rimini Key 2026

Alla Fiera di Rimini parte la sfida energetica europea: innovazione, investimenti e visione globale

L’Italia al centro della nuova geografia dell’energia. È partita questa mattina Key – The Energy Transition Expo, la manifestazione di Ieg (Italian Exhibition Group) di riferimento in Europa, Africa e bacino del Mediterraneo sulla transizione energetica, che da oggi a venerdì 6 marzo porterà alla Fiera di Rimini, su 125mila metri quadrati lordi di superficie in 24 padiglioni, oltre 1.000 brand espositori, di cui circa il 30% dall’estero. Attesi più di 500 hosted buyer e delegazioni da 50 Paesi, coinvolti grazie al supporto dell’Agenzia Ice e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (Maeci).

Key 2026 è stata inaugurata oggi con un Opening Ceremony alla presenza del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Sono intervenuti Maurizio Renzo Ermeti, presidente di IEG, Anna Montini, Assessora alla Transizione Ecologica del Comune di Rimini, Maurizio Forte, Direttore Centrale per i Settori dell’Export dell’Agenzia ICE, Vinicio Mosé Vigilante, amministratore delegato Gse, e Irene Priolo, Assessora all'Ambiente, Programmazione territoriale, Mobilità e Trasporti, Infrastrutture Regione Emilia-Romagna.

“L’Italia – spiega il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin – crede nelle rinnovabili e nella neutralità tecnologica, come parte di una strategia di sviluppo sostenibile concreta e non ideologica. Gli accadimenti internazionali confermano l’importanza di investire sulla sicurezza energetica, liberando allo stesso tempo le grandi potenzialità delle rinnovabili: una visione che ha preso forma anche attraverso il recente decreto Energia. Non possiamo escludere nessun vettore dal nostro mix energetico: ciò significa anche puntare, come abbiamo scelto di fare attraverso il disegno di legge delega portato in Parlamento, su un nuovo nucleare pulito e sostenibile”. “Il mondo delle imprese presente a KEY – conclude Pichetto – è già interprete di una visione avanzata di ambiente, che sceglie innovazione e qualità”.

La giornata inaugurale di Key – The Energy Transition Expo è stata l’occasione per presentare alla community internazionale dell’energia Ssec – Storage & Solar Expo Conference, il nuovo evento B2B interamente dedicato al solare e ai sistemi di accumulo energetico organizzato da Italian Exhibition Group.

In programma il 22 e 23 settembre 2026 alla Fiera di Vicenza, SSEC nasce come appuntamento verticale e altamente specializzato, complementare a KEY, con l’obiettivo di offrire al mercato un format compatto, orientato al business diretto e al networking qualificato tra produttori, distributori, Epc contractor, progettisti, investitori e grandi utilizzatori di energia.

Con un focus esclusivo su fotovoltaico, storage e soluzioni integrate per la gestione dell’energia, SSEC si propone come nuovo hub di riferimento per la filiera, rafforzando il posizionamento di IEG nel panorama fieristico dedicato alla transizione energetica e garantendo continuità di relazione con il mercato lungo tutto l’arco dell’anno.

Tecnologie, innovazioni e ricerca convergono a Rimini. Dai pannelli solari colorati alle batterie agli ioni di sodio, dagli innovativi sistemi di accumulo dell’energia termica a sabbia fluidizzata a quelli di design per uso residenziale, fino all’agrivoltaico e alle soluzioni per la ricarica elettrica ad alta potenza, le eccellenze europee e dal mondo esposte in fiera dimostrano la dinamicità di un mercato che, anche nel complesso scenario attuale, continua a sostenere gli investimenti nella transizione energetica.

Da visitare, nei padiglioni dell’efficienza, il nuovo progetto di Key Home — Healthy, Optimized, Measured, Efficient che riproduce un edificio 100% smart, efficiente e sostenibile.

Fra gli eventi in programma domani, da non perdere:

La presentazione del Rapporto sullo stato della sostenibilità energetica nella filiera delle costruzioni a cura del Comitato Tecnico Scientifico di Key e Federcostruzioni

“ EPC e Finanza: la nuova fase delle rinnovabili ” a cura del Comitato Tecnico Scientifico di KEY ed Elemens

“Energia e Innovazione: la Cooperazione Internazionale del Mase per la Transizione Energetica” a cura del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Undp (United Nations Development Programme), Unep (Un Environment Programme)

“La centralità dell’Efficienza energetica per la competitività, la sicurezza energetica e la decarbonizzazione” a cura di Agici

“Donne nel settore energetico: numeri, ruoli e dinamiche di lavoro” a cura di Italia Solare e Key

Good news, bad news, fake news: le rinnovabili tra narrativa e realtà a cura di Italy4Climate

La rete di ricarica per le auto elettriche: a che punto siamo in Italia e in Europa a cura di Gse e Motus-E

Solar Pv/Wind and Battery Storage Systems: the key to energy self-sufficiency, Driving Africa’s Energy Transition a cura di Res4Africa

Energia e trasporti: gli scenari Iea tra innovazione tecnologica e sicurezza degli approvvigionamenti a cura di Ieg -International Energy Agency, Motus-E e Key

Il programma eventi completo di Key 2026 è disponibile al link: www.key-expo.com/eventi

In concomitanza con Key, è partita anche la nuova edizione di Dpe – International Electricity Expo, la manifestazione dedicata all’ecosistema della generazione, trasmissione, distribuzione, sicurezza e automazione elettrica, organizzata da Italian Exhibition Group in collaborazione con l’Associazione Generazione Distribuita – Motori, Componenti, Gruppi Elettrogeni federata ANIMA Confindustria – e Federazione Anie – che rappresenta nel Sistema Confindustria le imprese attive nelle filiere dell’Elettrotecnica e dell’Elettronica e i General Contractor industriali.