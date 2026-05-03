Con Zanini il Pietracuta è risorto: 3-1 al Sanpaimola, playout in casa

I rossoblù sfideranno al Bindi la Sampierana con due risultati su tre a disposizione

Pietracuta - Sanpaimola 3-1

PIETRACUTA: Amici, Fabbri F., Valli Casadei (22’ st Faeti), Mani, Cevoli, Pasolini, Sapori (45’ st Franciosi), Capicchioni, Osayande (44’ st Angelini), S.Zannoni., Bernardi (32’ st Giacopetti). A disp.: Giardini, Pacini, Giocondi, Mazza, Proverbio. All.: Zanini.

SANPAIMOLA: Cortesi, El Abbassi, Fusari, Ferretti, Alberani (37’ st Milazzo), Landini, Giovannini (40’ st Correnti), Montuschi, Zannoni L. (16’ st Pelliconi), El Ghazali (38’ st S.Fabbri), Filippi (26’ st. Bugani). A disp.: Wangue, Bassi, Morini, Lombini. All.: Messina.



ARBITRO: Biandronni di Forlì.

RETI: 20’ pt S.Zannoni, 24’ pt L.Zannoni, 9’ st Osayande, 41’ st Giacopetti.

AMMONITI: Capicchioni, Bernardi, Alberani, Messina.

PIETRACUTA La vittoria del Pietracuta ai danni del Sanpaimola di fatto accontenta entrambe le squadre, con gli ospiti che possono comunque festeggiare la salvezza e i rossoblu locali che conquistano il fattore campo nella gara secca di playout. Per la formazione di Zanini restava una flebile possibilità di salvezza diretta con l’eventuale concomitante pareggio del Faenza a Ferrara e la sconfitta interna della Comacchiese, risultati improbabili che infatti non si sono verificati. Il Sanpaimola, al quale bastava un pareggio, gioca fin dai primi minuti con la testa più libera e le idee più chiare. Le veloci combinazioni degli uomini di Messina mettono alle corde gli avversari che, al contrario, stentano a trovare varchi utili per superare il pressing dei gialli ravennati. Nei primi minuti si assiste ad un monologo del Sanpaimola che impegna Amici al 4’ con un tiro di Montuschi, facilmente parato, e ad una conclusione ravvicinata dello stesso Montuschi sul quale Amici compie una prodezza, respingendo di piede. Gli ospiti passerebbero in vantaggio al 17’ con una deviazione in area dello sgusciante Giovannini ma la segnalazione dell’assistente di linea invalida la rete per fuorigioco. Alla prima sortita offensiva il Pietracuta va in rete con Samuele Zannoni, efficace nella conclusione volante su di una palla respinta dalla difesa. Gli ospiti pareggiano nel giro di quattro minuti con una deviazione sottoporta dell’omonimo Leonardo Zannoni che devia in rete un traversone di Filippi. Ancora Pietracuta pericoloso con Bernardi al 35’ ma il suo tiro dalla distanza non crea problemi a Cortesi. Nel finale di frazione il solito Montuschi al limite dell’area si gira e conclude di poco alto. Di nuovo Pietracuta in vantaggio all’8’ della ripresa, questa volta è Osayande a prevalere in mezzo ad una mischia formatasi sotto porta in seguito ad una grande parata di Cortesi sugli sviluppi di un corner. Il centravanti locale è abile ad intercettare la palla spiovente e a deviarla in rete. Il neo entrato Pelliconi al 18’ sfiora il pari con un colpo di testa ravvicinato che sorvola la traversa di pochissimo. Sul versante opposto al 26’ Osayande scappa sulla destra e crossa al centro dove Bernardi calcia alto da ottima posizione. Nel finale da notare l’errata conclusione di Giovannini che al 39’ calcia fuori dallo specchio della porta una palla proveniente dalla sinistra e, sul capovolgimento di fronte, la rete del definitivo 3-1 segnata da Giacopetti con un sinistro all’incrocio dei pali al termine di una caparbia azione solitaria. Al Sanpaimola resta solo da festeggiare la salvezza mentre il Pietracuta dovrà prepararsi ad affrontare domenica prossima la Sampierana in uno scontro che determinerà l’esito finale del campionato.