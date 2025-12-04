Concerto benefico: domenica 7 dicembre al Santuario di Covignano il coro Carla Amori
L'evento organizzato dalla sezione Unitalsi di Rimini
Domenica 7 dicembre la sottosezione Unitalsi (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali) di Rimini, presso il Santuario Santa Maria delle Grazie al colle di Covignano, in vista delle prossime festività Natalizie, invita la cittadinanza al concerto dal titolo Armonie di solidarietà, promuovendo una raccolta fondi a sostegno delle nuove iniziative 2026.
Il concerto vedrà esibirsi il coro polifonico di Rimini “Carla Amori” diretto dal maestro Andrea Angelini.
Il programma prevede alle ore 17,00 la Santa Messa celebrata dal Rettore del Santuario Don Giuseppe Giovanelli e animata dal coro Carla Amori
Al termine della Santa Messa, il concerto e lo scambio di auguri di Buone Feste.