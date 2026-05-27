Concerto di Vasco Rossi e RiminiWellness: "Stress test" per la viabilità, grande dispiegamento di forze dell'ordine

In campo 90 agenti di Polizia Locale venerdì 29 maggio e 120 agenti sabato 30 maggio

Il dispositivo messo in campo dalla Polizia Locale di Rimini per le giornate del concerto di Vasco Rossi prevede l’impiego di circa 90 agenti venerdì 29 maggio e di circa 120 agenti sabato 30 maggio. A questi, si aggiungeranno gli agenti impiegati nei servizi di regolazione del traffico per la contemporanea presenza, dal 28 al 31 maggio, dell’evento “Rimini Wellness” presso la Fiera di Rimini. Il personale in servizio per il concerto sarà suddiviso su tre turni dalle ore 7,00 del mattino alle ore 03,00 della giornata successiva e sarà impiegato nelle 15 postazioni fisse che delimitano l’area interdetta alla circolazione attorno allo stadio comunale, nei servizi di regolazione del traffico per garantire la sicurezza durante l’afflusso e il deflusso dei partecipanti, dai parcheggi dedicati allo stadio comunale.

Inoltre, è stato previsto un ulteriore dispositivo mobile di pronto impiego per fronteggiare le eventuali criticità, non preventivabili, che dovessero sorgere.

"Considerata la straordinarietà della manifestazione, la Polizia Locale di Rimini sarà inoltre supportata da un ulteriore organico proveniente dai Comandi limitrofi di Polizia Locale che sono stati attivati con lo strumento del mutuo soccorso previsto dalla Legge Regionale in materia di polizia locale", evidenzia l'amministrazione comunale.

Anche il volontariato comunale di protezione civile presterà servizio al fine di assistere la cittadinanza e per supportare l’afflusso e il deflusso dei partecipanti al concerto.