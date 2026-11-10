Concessioni balneari, Ridolfi contro il nuovo decreto: «Fuori tempo massimo, si rischia il caos»

L’assessora all’Urbanistica di Rimini critica le tempistiche del provvedimento del Governo: «Rischia di complicare la vita ai Comuni»

Il nuovo decreto sulle concessioni demaniali approvato ieri dal Consiglio dei Ministri solleva dubbi e preoccupazioni sulle tempistiche delle gare per le concessioni balneari. A esprimere perplessità è l’assessora all’Urbanistica del Comune di Rimini, Valentina Ridolfi, che giudica tardiva l’apertura di un nuovo tavolo sulla scarsità delle risorse, a pochi mesi dalla scadenza fissata per le procedure di evidenza pubblica. Per l’amministrazione riminese resta l’obiettivo di pubblicare i bandi entro la fine dell’anno, nonostante le nuove incertezze normative.

Le dichiarazioni



“Provo a rispondere con un paio di numeri: mancano 232 giorni alla scadenza di tutti i termini stabiliti a ogni livello politico, istituzionale, giudiziario per lo svolgimento delle evidenze pubbliche e ne mancano 166 togliendo i festivi e prefestivi. Bene, permettetemi almeno di essere sorpresa (e mi fermo a sorpresa...) per questo, nuovo, passaggio che potrebbe essere anche inteso come tattica politicamente dilatoria, se non fosse che i Comuni in ogni caso devono fare i conti con i numeri riferiti sopra. Tra 8 mesi non ci si confronterà con le chiacchiere ma con gli atti: questo è quanto preoccupa tutti gli Enti locali. Dopo aver aspettato anni per avere una sorta di ‘bando tipo’ che potesse essere da guida per i Comuni nell’emanazione delle gare, oggi si torna a dibattere di scarsità delle risorse, con l’apertura di un tavolo quanto meno tardivo. Se lo si riteneva necessario, tale approfondimento si sarebbe dovuto fare almeno un anno fa, non certo ora che il tempo sta per scadere.”



È fuori tempo massimo?

“È evidentemente fuori tempo massimo ed ancora più evidente che rischia di complicare ulteriormente la vita agli enti locali che si apprestano ad uscire con le gare. Il decreto del consiglio dei ministri stabilisce che, una volta insediata, la commissione interministeriale abbia 45 giorni per definire i criteri di valutazione, le metodologie e acquisire gli esiti delle rilevazioni dalle Regioni. Dopo di ché saranno necessari ulteriori 60 giorni “ferme restando eventuali richieste istruttorie’ per attestarne la corrispondenza ai criteri e alle metodologie. Non è necessario avere un calendario per capire che stiamo parlando di uno slittamento di almeno quattro mesi tra insediamento e conclusione dell’attività della commissione, che si scontra con i tempi che ci detta la Commissione Europea. Peccato che poi a rispondere agli organismi di controllo in caso di mancata applicazione della direttiva Bolkeinstein siano i Comuni, non il governo. Non oso pensare al caos che si ingenererebbe in tutta Italia se, al 30 di giugno, non si rispettassero i paletti temporali messi dall'Europa, dagli stessi Governi Italiani e da un mucchio alto così di sentenze della Giustizia”.

Cosa cambia ora per il Comune di Rimini?

“Come dicevo, i Comuni hanno la responsabilità nei confronti degli organi di controllo di procedere coi bandi. A questo si aggiunge la necessità di uscire da questa fase di stallo e, in parallelo con l’applicazione del piano dell’arenile, muoverci per avviare il percorso di innovazione e riqualificazione delle nostre spiagge. L’obiettivo per la nostra amministrazione è quello già annunciato di pubblicare le procedure di evidenza pubblica entro la fine dell’anno, anche in virtù del lavoro preparatorio condotto in questi mesi rispetto all’introduzione delle macro aggregazione, che saranno circoscritte ad un numero di 6/7. Entro la prossima settimana inoltre confidiamo di poter procedere con l’assegnazione delle zone di ombreggio della zona nord. Forse a questo punto sarà anche necessario un confronto a livello regionale per capire meglio l'ennesima 'novità' partorita ieri dal Governo”.