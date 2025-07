Conchiglie e stelle, il fumettista Camuncoli omaggia Ivan Graziani: al via Maledette Malelingue Festival

Il fumettista a Novafeltria per l'inaugurazione del festival e per donare un'opera alla città, in ricordo di Ivan Graziani

Si chiama "Conchiglie e stelle" ed è l'opera che il fumettista Giuseppe Camuncoli ha dedicato a Ivan Graziani e dedicato al Comune di Novafeltria. L'opera è stata inaugurata oggi (sabato 12 luglio) in occasione della prima delle due serate dell'edizione 2025 del Maledette Malelingue Festival. "Conchiglie e stelle" è la seconda opera permanente installata nel parco Ivan Graziani, che si arricchisce ogni anno con i disegni di celebri fumettisti di fama internazionale, opere in un formato quadrato, a simboleggiare i vecchi LP.

Giuseppe Camuncoli al microfono di Riccardo Valentini

"Non è stato facile: volevo cercare un'immagine iconica, che rappresentasse qualcosa anche per me, all'interno dell'immaginario delle canzoni di Ivan Graziani. Mi sono ricordato di questa strofa di Lugano addio: conchiglie e stelle, poi si parla della figura del padre. Mi è venuta quest'immagine: gli occhiali messi nella sabbia che riflettono la parte diurna e quella notturna. Mi è sembrato un modo poetico per rappresentare Ivan, legandolo a un ricordo mio", racconta l'artista, che è stato premiato dal Comune di Novafeltria.

L'omaggio del Comune di Novafeltria al fumettista Camuncoli

Camuncoli, fumettista di fama internazionale, è protagonista con le sue opere della mostra ospitata dalla Chiesetta di Santa Marina. Giornata dunque con duplice cerimonia di inaugurazione per il sindaco Stefano Zanchini, prima a Santa Marina e poi al parco Ivan Graziani. "Il festival ogni anno si arricchisce di momenti e di iniziative importanti", ha sottolineato il primo cittadino, che ha annunciato per domani la presenza del sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto: "Abbiamo voluto fortemente questo patto di amicizia per legare le nostre città, Teramo, città di nascita, e Novafeltria, città di adozione. Questo patto d'amicizia sarà propedeutico a un gemellaggio vero e proprio, per portare avanti iniziative insieme".

All'inaugurazione erano presenti anche esponenti politici del territorio: NIcola Marcello e Beatriz Colombo di Fratelli d'Italia, Alice Parma del Partito Democratico. "Sono di origine abruzzese, Ivan è il simbolo del talento abruzzese. Sono emozionato, essere qui mi riporta a tanti anni fa, quando ascoltavo i concerti di Ivan con l'accendino acceso davanti al palco", le parole di Marcello. Parma ha elogiato l'importanza della musica anche come fattore culturale, incoraggiando la crescita dei giovani cantanti e musicisti: "Facciamo le sale prove, diamo possibilità ai nostri giovani: non c'è solo l'elettronica, si suonano ancora gli strumenti, andiamo ancora ad ascoltare i concerti".

Stasera è in programma il primo dei due grandi eventi musicali: il concerto di Ron. Domani, all'Arena del Fiume, si esibirà invece Filippo Graziani con "Ottanta - Buon compleanno Ivan". Il giovane cantautore, oltre a ribadire il suo forte legame con Novafeltria, ha sottolineato la soddisfazione della famiglia per la nascita e lo sviluppo del Maledette Malelingue Festival: "Spero che diventi per Novafeltria un appuntamento sempre più grande e sempre più sentito, che rimanga negli anni come un lascito nostro".