Condannato per violenza su minori durante il camp calcistico: revocato patentino Uefa C

Il 27enne condannato non potrà più allenare. La delibera del Consiglio Federale dello scorso 27 agosto

È stato revocato il patentino Uefa C al 27enne sammarinese che è stato condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale aggravata e continuata a danno di quattro minori, fatti avvenuti nell'estate 2021 durante un camp calcistico a Carpegna. La revoca è stata deliberata il 27 agosto scorso dal Consiglio Federale, come ha comunicato la Federazione Sammarinese Gioco Calcio. È stato dunque cancellato il nominativo del giovane dall'Albo del Settore Tecnico della stessa Fsgc.