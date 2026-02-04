Confartigianato e Comune di Morciano lanciano il progetto per valorizzare sogni e talenti dei giovani

“Ci portiamo a casa il valore della determinazione, del credere in noi stessi e del seguire le nostre passioni senza mettere da parte i sogni”

Si è svolto all’ISISS Gobetti-De Gasperi l’incontro che dà il via al progetto “Sogna in grande, Vivi alla pari”, promosso in collaborazione con il Movimento Donne Impresa di Confartigianato Imprese Rimini e con il patrocinio del Comune di Morciano.

50 studenti delle classi 2E e 2Q, guidati dai loro insegnanti Prof.ssa Angela Carolei e Prof. Dario Angelucci, hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con dieci imprenditrici e liberi professionisti, ciascuno con un percorso e un settore differente: Ottica Biondi, Bagno Delio 107, Armonie Bottega Estetica, Studio Legale Borghesi, Centro Estetico e Profumeria Vanna, Agenzia D&D Eventi Romagna, Personal Trainer Giacomo Barbanti, Piadineria Marecchiese, F.edi srl e Agenzia K2.

Ne è nato un dialogo fitto sull’importanza di coltivare i sogni, le passioni, sulla fiducia nelle proprie potenzialità, sull’impegno personale a migliorare la propria preparazione, sull’inevitabilità delle sfide, delle difficoltà che impongono di non adagiarsi, di ripartire.

Molto è cambiato per questa generazione di sedicenni, più consapevole e più pronta a rivendicare la parità tra maschi e femmine; eppure le scelte scolastiche e quelle professionali sono ancora condizionate, spesso in modo implicito, da pregiudizi che invitano entrambi i generi a prediligere percorsi di lavoro che restringono i loro orizzonti.

Perfino la toponomastica, con la denominazione delle vie e delle piazze, concorre a creare un’idea diseguale del valore che hanno donne e uomini nella medicina, nell’arte, nella scienza, nella politica, nell’economia: oggi, infatti, circa il 95% circa delle vie delle città è intitolato a uomini.

Ecco perché il progetto si concluderà con la proposta di uno “Stradario di genere” capace di dare spazio alle donne che hanno contribuito a creare il futuro nel mondo della scienza, della politica, dell’arte, dello sport, dell’impresa.

Al termine dell’incontro, alcuni ragazzi hanno voluto condividere i messaggi che porteranno con sé da questa esperienza: “Ci portiamo a casa il valore della determinazione, del credere in noi stessi e del seguire le nostre passioni senza mettere da parte i sogni”, ha raccontato una studentessa. “Mettere amore in ciò che si fa, avere grinta e andare avanti anche quando il percorso sembra difficile è il messaggio che più ci ha colpito”, hanno commentato altri studenti.

Anche Cristina Vizzini, presidente di Confartigianato Donne Impresa Rimini, ha voluto sottolineare l’importanza del progetto: “Progetti come “Sogna in grande, Vivi alla pari” sono fondamentali perché permettono ai giovani di confrontarsi con modelli concreti di realizzazione professionale, stimolando la curiosità, la fiducia nelle proprie capacità e la consapevolezza del valore delle competenze, a prescindere dal genere. Sosteniamo con convinzione iniziative che favoriscono la crescita e l’orientamento dei giovani verso il mondo del lavoro e dell’impresa”.