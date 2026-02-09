Confartigianato incontra il Questore di Rimini per rafforzare sicurezza e legalità

Nel corso dell’incontro è emersa con forza l’importanza di una sicurezza intesa in senso ampio

Una delegazione di Confartigianato Imprese Rimini ha incontrato il nuovo Questore di Rimini, Dott. Ivo Morelli, per un confronto sui temi della sicurezza e della legalità in relazione alle attività economiche presenti sul territorio.

All’incontro, svoltosi presso la Questura di Rimini, hanno partecipato il Segretario Gianluca Capriotti, il Vice presidente Andrea Moretti, il Presidente di Confartigianato Imprese Demaniali Mauro Vanni e il Presidente della categoria Autoriparatori Mirko Bonvicini.

Il dialogo si è concentrato in particolare sul “Protocollo d’intesa per la prevenzione degli atti illegali e di situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici”, sottoscritto nel settembre 2025 da autorità, amministrazioni e associazioni di categoria della provincia di Rimini. Un accordo che punta a rafforzare la sicurezza attraverso comportamenti responsabili e condivisi da parte degli esercenti, favorendo un sistema di autoregolamentazione capace di prevenire criticità e tutelare chi opera nel rispetto delle regole.

Nel corso dell’incontro è emersa con forza l’importanza di una sicurezza intesa in senso ampio, soprattutto in ambito turistico, dove la qualità dell’offerta e l’immagine del territorio sono strettamente legate alla legalità e all’osservanza delle norme. È stato ribadito come non possano più essere tollerati comportamenti illegali o gestioni irresponsabili, spesso orientate a un facile profitto, che penalizzano le imprese che operano nel rispetto delle regole e sottraggono risorse all’azione di contrasto alla criminalità.

Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo degli operatori economici nella prevenzione delle situazioni di rischio e nella collaborazione con le forze dell’ordine, anche attraverso la diffusione di buone pratiche e la condivisione di regole chiare. In questo contesto, il protocollo rappresenta uno strumento concreto per distinguere chi lavora nella legalità e contribuire a rendere più efficace l’azione di controllo sul territorio.

Si è inoltre parlato dei numerosi interventi messi in campo per contrastare fenomeni criminali, come le spaccate ai danni degli esercizi commerciali, sottolineando l’importanza dei sistemi di videosorveglianza e della prevenzione come elementi fondamentali per la sicurezza delle attività.

L’incontro si è svolto in uno spirito di fiducia e collaborazione reciproca, con la volontà condivisa di proseguire il confronto e rafforzare il lavoro comune per promuovere sicurezza e legalità nei contesti produttivi e turistici della provincia. Confartigianato Imprese Rimini ringrazia il Questore Ivo Morelli per l’accoglienza e la disponibilità dimostrate, confermando la propria attenzione e il proprio impegno sui temi della sicurezza a tutela delle imprese e del territorio.