Confcommercio incontra la nuova comandante della Capitaneria di Porto di Rimini

Confronto tra Giammaria Zanzini e Ilaria Toraldo sul futuro della spiaggia, sicurezza dell’arenile, concessioni balneari e valorizzazione della filiera ittica

Si è svolto questa mattina, presso la sede della Capitaneria di Porto di Rimini, l’incontro tra il presidente di Confcommercio della provincia di Rimini, Giammaria Zanzini, e la nuova comandante della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Rimini, Capitano di Fregata Ilaria Toraldo.

L’incontro, caratterizzato da un clima di cordialità e collaborazione istituzionale, è stato innanzitutto l’occasione per rivolgere alla nuova comandante il benvenuto e i migliori auguri di buon lavoro da parte dell’intero sistema Confcommercio. Al tempo stesso, ha rappresentato un primo e significativo momento di confronto su alcune delle principali questioni che interessano il territorio provinciale.

Al centro del colloquio, il futuro della spiaggia riminese, chiamata ad affrontare una fase di profonda trasformazione in vista dei bandi per l’assegnazione delle concessioni demaniali marittime. Il presidente Zanzini ha richiamato l’attenzione sulle prospettive del settore balneare, ribadendo l’importanza di un percorso di rinnovamento che favorisca investimenti e qualità dei servizi, salvaguardando al tempo stesso la pluralità dell’offerta turistica e il patrimonio delle piccole e medie imprese locali.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla sicurezza dell’arenile, con riferimento alla necessità di garantire elevati standard di prevenzione e sicurezza per i turisti e i residenti che frequentano le spiagge della Riviera. Un tema che assume particolare rilevanza anche alla luce delle trasformazioni che interesseranno l’organizzazione e la gestione degli stabilimenti balneari.

Tra gli argomenti affrontati anche la pesca e la valorizzazione della filiera ittica, comparto importante per l'economia del territorio. Il confronto ha riguardato la tutela delle attività di pesca e l'attenzione alla commercializzazione dei prodotti ittici, con particolare riferimento alla tracciabilità e ai controlli lungo l'intera filiera, dal mare fino alla distribuzione e alla somministrazione.

«Desidero rivolgere alla comandante Toraldo un caloroso benvenuto a nome di tutta Confcommercio della provincia di Rimini e augurarle buon lavoro per questo nuovo e importante incarico – dichiara il presidente Giammaria Zanzini –. È stato un incontro molto cordiale e costruttivo, durante il quale abbiamo avuto l'opportunità di affrontare diversi temi che riguardano direttamente il futuro del nostro territorio e delle nostre imprese. La Capitaneria di Porto rappresenta un interlocutore istituzionale fondamentale per un'economia come quella riminese, nella quale il mare, la spiaggia, la pesca e il turismo rivestono un ruolo centrale. Siamo convinti che il dialogo e la collaborazione tra istituzioni e rappresentanze economiche siano strumenti indispensabili per accompagnare le trasformazioni in atto, garantire sicurezza e legalità e sostenere la competitività delle nostre imprese».

Nel corso dell'incontro è stata infine condivisa la volontà di sviluppare e consolidare un dialogo continuativo tra la Capitaneria di Porto e Confcommercio, anche con il coinvolgimento delle categorie economiche interessate.