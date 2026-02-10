Confcommercio Rimini: "Sì all’uso della tassa di soggiorno per la sicurezza"

Zanzini: "Bene il Governo, la sicurezza è parte dell’offerta turistica"

“Accogliamo con grande soddisfazione e forte entusiasmo la notizia dell’apertura normativa che consente ai Comuni di destinare parte dell’imposta di soggiorno al rafforzamento della sicurezza urbana – dice Giammaria Zanzini, presidente di Confcommercio Rimini -. È un passaggio che rappresenta un vero punto di svolta e che va nella direzione auspicata da tempo dal nostro territorio.

Come Confcommercio Rimini siamo sempre stati al fianco dell’amministrazione comunale in questa richiesta, convinti che essa affondi le proprie radici in un principio tanto semplice quanto fondamentale: il turismo non può prescindere dalla sicurezza del territorio e dalla tutela della sua immagine. Una città sicura è una città più attrattiva, più vivibile per i residenti e più accogliente per chi la sceglie come meta turistica.

Rimini è una destinazione che vive e lavora dodici mesi all’anno, con un calendario sempre più fitto di eventi fieristici, congressuali, sportivi e culturali. In questo contesto, investire in sicurezza, reale e percepita, significa investire direttamente nella competitività del sistema economico e commerciale locale.

Riconosciamo il lavoro portato avanti con determinazione dal Comune di Rimini, dal sindaco Jamil Sadegholvaad e dall’assessore Juri Magrini, che hanno saputo portare questa proposta all’attenzione del Governo, ottenendo oggi un risultato concreto.

Questa nuova possibilità consentirà di rafforzare la collaborazione istituzionale sul fronte della sicurezza, migliorando logistica, organici e dotazioni delle forze dell’ordine, e intervenendo su strumenti fondamentali come la videosorveglianza e i presìdi sul territorio. Sono azioni che incidono direttamente sulla qualità dell’offerta turistica e sulla fiducia di cittadini e imprese.

Confcommercio Rimini continuerà a fare la propria parte, sostenendo con convinzione ogni iniziativa che vada nella direzione di una Rimini sempre più sicura, attrattiva e competitiva. Perché sicurezza e turismo non sono capitoli separati, ma due facce della stessa strategia di sviluppo”.