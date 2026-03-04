Confcooperative Romagna-Estense: 20 posti per il Servizio Civile

Confcooperative Romagna-Estense offre 20 posti di Servizio Civile (anche a Rimini). Candidature 18-28 anni entro 8 aprile ore 14.

Confcooperative Romagna-Estense promuove 20 posizioni di Servizio Civile Universale, di cui uno anche nella sede di Rimini, nelle sedi amministrative e presso le cooperative sociali associate. Possono candidarsi i giovani e le giovani tra i 18 e i 28 anni di età entro le ore 14 di mercoledì 8 aprile. “Per il 2026 abbiamo a disposizione dei giovani due programmi di Servizio Civile Universale - racconta Simone Righi di Confcooperative Romagna-Estense: “Agorà: azioni di comunità” e “Sguardi di bellezza”. Quest’ultimo è realizzato dalla nostra Unione in co-programmazione con VolontaRomagna (capofila del progetto), Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì, Solco Civitas Imola, Ausl Romagna e Unione della Romagna Faentina”. Nel dettaglio i posti disponibili sono 4 presso gli uffici amministrativi di Confcooperative Romagna-Estense a Ferrara, Forlì, Cesena e Rimini e 16 presso le cooperative sociali del territorio, nel dettaglio: La Pieve (Ravenna), Akkanto (Santarcangelo di Romagna), Solco Ravenna, Fratelli è Possibile (Santarcangelo di Romagn), Il Maestrale (Cattolica), New Horizon (Rimini), Asscor (Ravenna). I progetti hanno una durata di 12 mesi, con un impegno settimanale di 25 ore distribuite su 5 giorni lavorativi. L’inizio delle attività è previsto per il mese di settembre 2026. Ai volontari spetta un compenso mensile pari a € 519,47. La domanda deve essere presentata esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) all’indirizzo: domandaonline.serviziocivile.it . Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso delle credenziali Spid. Per consultare i singoli progetti si possono visionare le schede sintetiche su www.serviziocivile.coop . Per maggiori informazioni: [email protected] (Simone Righi).