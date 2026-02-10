Consegnato a Verucchio il nuovo veicolo per il trasporto sociale

Un progetto per una migliore mobilità delle persone svantaggiate e diversamente abili

I cittadini del Comune di Verucchio possono ancora contare sul veicolo attrezzato al trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da Pmg Italia all’Associazione di volontariato Anteas di Rimini.

Oggi martedì 10 febbraio alle ore 11 in piazza Europa a Villa Verucchio è stato consegnato un veicolo attrezzato al trasporto di persone svantaggiate e diversamente abili, concesso in comodato gratuito da Pmg Italia. Erano presenti la sindaca di Verucchio Lara Gobbi, la presidente di Anteas Rimini Mirca Carrozzo, Elena Fiero per Cisl e i rappresentanti di tutte le aziende che sostengono il Progetto Mobilità garantita: oltre a Pmg Italia, Scm Group, L’Udito apparecchi acustici, Seritime serigrafia, Impresa Mattei, Farmacia Poggio Berni, Para onoranze funebri, Fugar, Elleci Service, Dc Ingegneria, C.m.c. s.a.s., Mecc-art, F.m.t. torneria meccanica, Io Sto Con Ets.

Prosegue così la collaborazione tra il Comune di Verucchio, l’Associazione Anteas di Rimini e Pmg Italia per una migliore mobilità delle persone svantaggiate e diversamente abili. La collaborazione, avviata nel 2022 con l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, si rinnova grazie al sostegno delle imprese del territorio che, visto il successo dei servizi svolti attraverso il veicolo, hanno scelto di continuare ad investire nel progetto.

Il Progetto di Mobilità Garantita ha preso il via nel Comune di Verucchio nell’anno 2018, attraverso un veicolo donato dalla Concessionaria Opel di Rimini e, successivamente, sostituito, dal 2022, con un veicolo Fiat Olmedo concesso in comodato gratuito da Pmg Italia.

I veicoli in questi ultimi 7 anni hanno eseguito mediamente circa 300 viaggi al mese accompagnando oltre 500 persone ogni anno e permettendo loro di raggiungere agevolmente posti di lavoro, ospedali e ambulatori, centri diurni, centri sportivi e tanto altro.

La collaborazione con Pmg Italia nasce nell’ambito dell’integrazione collaborativa tra pubblico e privato prevista dalla “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” n° 328/2000 e ha l’obiettivo di promuovere forme di autonomia e integrazione sociale, attraverso l’implementazione dei servizi di trasporto sociale ed accompagnamento.

I dati rilevati nell’intero territorio nazionale confermano sia il continuo innalzamento dell’età media sia l’intensificarsi dei ritmi di vita già oggi frenetici delle famiglie e rendono sempre più necessario individuare strumenti per migliorare la fruizione dei servizi da parte di chi è portatore di una disabilità, qualsiasi essa sia, che ne limita la partecipazione attiva alla vita della società e di conseguenza arricchisce la società stessa, anche in termini di valori, garantendo piena autonomia e pari dignità sociale a tutti i cittadini.

In tale ottica il Comune di Verucchio e l’Associazione Anteas di Rimini hanno rinnovato il Progetto di Mobilità Garantita; un progetto che presenta contenuti ad alto valore etico e sociale, attorno al quale si mobilitano le migliori risorse della comunità verso un obiettivo comune: consentire alle persone di partecipare attivamente alla vita della società, soddisfacendo il fondamentale bisogno umano di contatti e relazioni, colmando il divario tra le persone e spostando l’attenzione verso ciò che queste ultime possono fare, se le si mette in condizione di fare.

Il progetto prevede servizi di trasporto sociale e di accompagnamento di vario tipo: casa/lavoro, attività di tempo libero e socializzazione, terapie, cure mediche, diritti e doveri civici (elezioni/referendum), e tanti altri.

Il Progetto di Mobilità Garantita potrà adesso proseguire grazie al senso di responsabilità sociale degli imprenditori locali, che abbinano il proprio marchio e la propria immagine ad una iniziativa solidale e sociale realizzata per il benessere della comunità con il fine di offrire un valido supporto ai servizi socio-assistenziali territoriali. Il finanziamento dei veicoli, del loro mantenimento e la realizzazione del servizio, è infatti possibile grazie alla locazione da parte di imprese e aziende del territorio di spazi pubblicitari sulla superficie esterna degli autoveicoli. Tutte queste imprese hanno valori comuni e la consapevolezza che il benessere di se stessi e della propria azienda è strettamente legato alla comunità nella quale vivono ed operano.