Consigli di viaggio dall’esperta greca Aspasia Kakari

Quando pensiamo alle vacanze estive in Grecia, immaginiamo subito mare cristallino, spiagge dorate e ritmi lenti. Ma c’è qualcosa di ancora più affascinante: scoprire isole dove non servono né auto né motorini. Piccoli angoli di paradiso dove ci si muove solo a piedi, con calma, godendosi ogni passo tra vicoli pittoreschi, sentieri panoramici e calette nascoste. In un paese con centinaia di isole, grandi e piccole, non è difficile trovare destinazioni dove la libertà coincide con l’assenza di traffico e stress.

Abbiamo chiesto ad Aspasia Kakari, esperta di viaggi greca e fondatrice del blog in italiano GirandoPerIlMondo.it, di suggerirci cinque tra le migliori isole greche da girare esclusivamente a piedi. “Ci sono luoghi dove l’auto non è solo inutile – è un vero intralcio”, ci ha detto. “Queste isole ti invitano a rallentare, a respirare, a vivere ogni giornata come una lunga passeggiata al sole”.

Ecco le sue cinque preferite.

1. Koufonissi – Il paradiso delle Cicladi senza traffico

Composte da Ano e Kato Koufonissi, queste due piccole isole delle Piccole Cicladi sono il simbolo di una vacanza slow. Ad Ano Koufonissi le strade sono pianeggianti e perfette per passeggiate o giri in bicicletta. Non c’è bisogno dell’auto (ce n’è solo una, un taxi!) e le spiagge si raggiungono anche in caicco. Tutto è a portata di mano.

2. Hydra – L’isola senza veicoli a motore

Hydra è famosa non solo per il suo fascino cosmopolita e la ricca storia, ma anche per il fatto che è completamente priva di veicoli a motore. Niente auto, niente scooter: solo mulattiere lastricate, scalinate e sentieri. L’intera isola si esplora a piedi, o al massimo a dorso di mulo. Un vero salto indietro nel tempo.

3. Agistri – Una gemma a un’ora da Atene

A solo un’ora dal Pireo, Agistri offre spiagge turchesi e tranquillità assoluta. Le distanze sono brevi, e il modo migliore per scoprirla è camminare tra pinete e calette. Perfetta per una gita fuori porta o qualche giorno di relax totale.

4. Gavdos – Il punto più a sud d’Europa

Se cercate un’isola fuori dai soliti circuiti turistici, Gavdos è la scelta giusta. È la punta più meridionale d’Europa e regala un senso unico di libertà. Si cammina lungo sentieri che collegano le spiagge ai piccoli villaggi. A Tripiti, il punto più estremo dell’isola, si arriva solo a piedi o in barca.

5. Kimolos – Autenticità cicladica a piedi nudi

Con meno di 1.000 abitanti, Kimolos è un piccolo gioiello delle Cicladi. Si gira facilmente a piedi o con uno scooter, ma il cuore dell’isola, il villaggio di Chorio, si scopre solo passeggiando tra i suoi vicoli bianchi. Un’isola per chi ama la semplicità e la bellezza autentica.

6. Schinoussa – Il cuore tranquillo delle Piccole Cicladi

Un’isola minuscola, senza taxi né autobus. Tutto si raggiunge a piedi, tra spiagge, casette bianche e taverne locali. Il tempo rallenta e ogni camminata è un piacere.

7. Donoussa – Per chi ama i sentieri

Con spiagge da sogno e sentieri ben segnalati che collegano i villaggi, Donoussa è ideale per gli escursionisti. È possibile anche prendere caicchi per le spiagge più remote.

8. Antiparos – Chic ma accessibile

Accanto alla famosa Paros, Antiparos è un’isola elegante ma tranquilla. Le spiagge sono raggiungibili a piedi dal villaggio principale, e per spostamenti più lunghi c’è un bus o qualche scooter da noleggiare.

9. Sikinos – La Grecia di una volta

Una delle isole più autentiche e tranquille delle Cicladi. Piccola (solo 41 km²), con poche strade, un solo autobus locale e tante passeggiate tra natura e monasteri. Ideale per chi cerca pace e silenzio.

10. Lipsi – Il segreto del Dodecaneso

Un’isola piccola e poco conosciuta, dove le distanze sono minime. Si cammina facilmente tra il porto, le spiagge e i pochi villaggi. Ci sono anche bus e minivan per chi preferisce evitare le camminate sotto il sole.