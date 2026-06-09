Conti risanati, cresce l'occupazione: il bilancio sorride alla Cento Fiori

Nuovi posti di accoglienza per il settore Migranti, punta di diamante della cooperativa riminese

Torna in attivo il bilancio Cento Fiori, con l’Assemblea dei soci che applaude un rinnovato Consiglio di Amministrazione e, nello stesso tempo. l’ingresso in compagine societaria degli educatori professionali Federica Piccirillo e Andrea Piccoli. Confermato, al termine dell’Assemblea, il mandato del presidente e della vicepresidente uscenti Cristian Tamagnini e Gabriella Maggioli, che reggeranno le sorti della storica cooperativa sociale riminese per altri tre anni. Nello stesso tempo, l’Assemblea ha salutato calorosamente Mirco Cicchetti, che dopo anni di sviluppo e gestione de La Serra Cento Fiori, si avvia verso la pensione cavalcando una bicicletta nuova fiammante, dono dei colleghi.

"Un'assemblea dei soci piena di soddisfazioni per numerosi motivi, tutti importanti per la cooperativa fondata sui temi etici dell’accoglienza. Da un punto di vista economico il bilancio 2025 è tornato attivo, dopo i numeri in rosso del 2024, anno nel quale ha pesato l’adeguamento al nuovo contratto collettivo per i settori sociosanitari. “Un passaggio giusto e per noi ineludibile, che certo ci ha creato qualche difficoltà, ma nulla che una struttura forte e ben radicata come la nostra non potesse sostenere. E la risposta in termini di sforzi da parte di tutti i settori è stata degna della migliore tradizione di solidarietà della Cento Fiori”, ha detto Cristian Tamagnini.

“Lo sforzo corale per risanare il disavanzo in un solo anno di esercizio – ha detto il direttore. Giovanni Benaglia - si è svolto all’insegna della crescita, sia in termini di occupazione, sono aumentati i dipendenti, sia in termini di servizi, sia in termini di fatturato, che ha toccato il massimo storico”. “Il modulo Doppia Diagnosi nel comprensorio di Vallecchio è entrato in funzione superando brillantemente sia il vaglio della Regione Emilia Romagna per l’accreditamento, sia l’accoglienza dei SerD invianti, riempiendo gli 8 posti”, ha ricordato Gabriella Maggioli, responsabile del Cod e della Comunità Terapeutica di Vallecchio. Nuovi posti di accoglienza anche per il settore Migranti, l’altra punta di diamante della cooperativa riminese, da oltre un decennio in prima fila sia nel gestire i programmi messi a bando dalla Prefettura, sia accogliendo le emergenze profughi create dalla guerra in Ucraina, con una struttura dedicata a madri e figli sfollati.