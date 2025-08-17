Continua la grande sfida: Sinner e Alcaraz in finale a Cincinnati

Il campione italiano sfida lo spagnolo: battuti in semifinale Atmane e Zverev

È ancora grande sfida Sinner-Alcaraz. Lo spagnolo ha infatti battuto in due set Alexander Zverev e si è qualificato per la finale del Masters 1000 di Cincinnati. Alcaraz si è imposto con il punteggio di 6-4, 6-3 in un match fortemente condizionato dalle condizioni fisiche di Zverev nel corso del secondo set. Sinner invece ha superato in semifinale, in due set, Terence Atmane. Lunedì 18 agosto la finale tra i due giganti del tennis.