Continua la Notte Rosa 2026: Rimini tra spiaggia, musica e spettacoli in tutta la Riviera

Tra spiagge gremite, spettacoli sulla battigia e grandi concerti, la Notte Rosa 2026 entra nel vivo e prosegue con un fitto programma di eventi lungo tutta la Riviera

Una lunga passeggiata di luci sulla battigia, il mare come scenografia naturale, migliaia di persone distribuite lungo la spiaggia, il Parco del Mare, le piazze dei comitati turistici, i locali e gli hotel della Riviera. La Notte Rosa 2026 ha inaugurato il suo weekend con un'atmosfera che ha trasformato tutta la città in un grande palcoscenico a cielo aperto.

Prima ancora che si accendessero i riflettori di piazzale Fellini, è stata la spiaggia a diventare protagonista con "Un mare di Rosa", il format che ha festeggiato il suo decennale dal tramonto fino ai fuochi d'artificio finali in un susseguirsi di musica, spettacoli, degustazioni e performance itineranti. Migliaia di persone hanno percorso la battigia illuminata, tra danzatori, musica dal vivo e assaggi di vino e specialità gastronomiche. Un successo testimoniato anche dai tanti operatori coinvolti: il pesce dei pescatori è terminato già intorno alle 22.40, mentre in diversi punti della spiaggia, tra i bagni 70, 80 e 90, le code agli stand arrivavano fino all'acqua.

Il gran finale è stato affidato, come da tradizione, allo spettacolo dei fuochi d'artificio che ha illuminato contemporaneamente i 110 chilometri della costa romagnola, regalando uno dei momenti più suggestivi della serata. Un successo possibile grazie al lavoro della Cooperativa Operatori di Spiaggia Rimini Sud, alla collaborazione del Comune di Rimini e all'impegno di oltre 150 operatori, artisti, associazioni e volontari che hanno lavorato insieme per regalare alla città una serata speciale.

Il cuore musicale della Notte Rosa si è poi spostato in piazzale Fellini con l'RDS Party, che ha fatto ballare migliaia di persone sulle note della grande dance italiana. Ad alternarsi sul palco sono stati i deejay di Discoradio Party, Eiffel 65, dj Erika, Dj Ross, Magic Box, Marvin e Prezioso, fino all'arrivo dell'ospite più atteso: Gabry Ponte, accolto dall'entusiasmo del pubblico con un set che ha trasformato il lungomare in una grande pista da ballo sotto le stelle, confermando ancora una volta il legame speciale tra Rimini e la grande musica. Tra i dj italiani più seguiti e apprezzati al mondo, con miliardi di stream e una carriera internazionale di assoluto rilievo, Gabry Ponte è salito alla consolle per regalare al pubblico della Notte Rosa un set da ballo indimenticabile, a pochi giorni dalla notte storica che lo vedrà a San Siro con il suo maxi concerto dance.

La festa è proseguita fino all'alba sulla spiaggia di Rimini Terme con Subversion, il concerto-spettacolo di Petra Magoni e Arké String Quartet, un viaggio musicale e teatrale tra le opere che hanno cambiato il modo di guardare il mondo, accompagnando il sorgere del sole con un'atmosfera intensa e suggestiva.

Ma il momento più atteso della Notte Rosa deve ancora arrivare. Questa sera si entra nel vivo con l'RDS Summer Festival, che porterà sul palco di piazzale Fellini alcuni tra i protagonisti della musica italiana. Attesissimo il ritorno di Achille Lauro, reduce dal successo del tour culminato negli stadi Olimpico di Roma e San Siro di Milano, dopo l'anteprima del suo tour partita proprio da Rimini due settimane fa. Insieme a lui saliranno sul palco The Kolors, tra le band pop più amate degli ultimi anni, Francesco Renga, una delle voci più apprezzate della musica italiana, Malika Ayane, interprete raffinata ed elegante, Frah Quintale, protagonista della scena urban e cantautorale contemporanea, Sangiovanni, Clara e Serena Brancale, artista capace di fondere jazz, soul e pop con una forte personalità, Samurai Jay, Angie, Delia, Lumiero. Un cast trasversale, pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età, con ingresso gratuito e senza prenotazione.

La dichiarazione del Sindaco

«La scelta di anticipare la Notte Rosa al weekend del solstizio estivo si conferma ancora una volta azzeccata – ha dichiarato il Sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad –. I numeri e il successo ne affermano lo status di vero inizio dell'estate italiana. I dati di ieri sera sono eloquenti: hotel esauriti in tutto il weekend rosa, flusso continuo ai caselli autostradali in entrata, spiagge piene come non si vedeva da tempo. Questa edizione 2026 arriva come una ciliegina sulla torta, anzi come la summa di un momento straordinariamente ricco di eventi e di picchi di riempimento negli hotel: dopo un grande mese di maggio – da Vasco Rossi ad Achille Lauro, dagli eventi internazionali Routes e Velocity – l'estate si apre con flussi di ospiti che fanno ben sperare per il prosieguo dell'estate. Rimini sta dimostrando di saper costruire un sistema turistico capace di reggere, e anzi di crescere anche nell'appeal e nell'immagine complessiva, su una stagione sempre più lunga, più internazionale e distribuita. Un ringraziamento va a tutto il sistema che rende possibile questo risultato: gli operatori turistici, le forze dell'ordine, i lavoratori dei servizi, i comitati turistici e gli operatori della spiaggia. E questa sera si entra nel vivo: la Notte Rosa è appena cominciata».