"Continuerai a correre", Pennabilli ricorda Francesco: grande partecipazione all’intitolazione del campo sportivo

Grande risposta da parte della comunità locale per la cerimonia

La comunità di Pennabilli, unita, partecipe e profondamente commossa ha celebrato ieri mattina (domenica 8 marzo) l'intitolazione del campo sportivo comunale a Francesco Di Mario, giovane atleta prematuramente scomparso e ancora oggi vivo nel ricordo di tanti.

La giornata è iniziata con la Messa di ricordo al Monastero della Rupe, alle 8.30, un momento raccolto che ha anticipato la cerimonia ufficiale delle 10.30, alla presenza del Sindaco Mauro Giannini e dell’intera Amministrazione Comunale, del Vescovo della Diocesi San Marino‑Montefeltro, dei Carabinieri e Carabinieri Forestali delle Stazioni di Pennabilli, dei calciatori dell’Atletico Marecchia e della nuova leva calcistica giovanile.

L’idea di intitolare il campo a Francesco, nata da amici e familiari, è stata accolta con convinzione dall’Amministrazione, che nei mesi scorsi ha approvato la proposta con apposita delibera. L’iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l’Atletico Marecchia e con l’associazione Ultimo Punto, dando vita a un evento curato nei dettagli e molto partecipato.

La cerimonia si è conclusa con un lungo applauso collettivo.