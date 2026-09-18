Conto alla rovescia a Santarcangelo all'Emilia Street Parade: la guida all'evento

L'evento tra corse e musica, mongolfiera, videoinstallazione e punti ristoro dei locali del territori

È ormai tutto pronto per l’Emilia Street Parade che sabato 19 settembre per il secondo anno restituirà alle persone un tratto della strada più trafficata e antica della Regione Emilia-Romagna in una grande festa collettiva. A inaugurare la serata, l’Emilia Street Run Parade, una corsa con oltre 400 partecipanti che, partendo dalla via Emilia con ritrovo alle 18 allo stage dell’Odeon, si snoderà in tre percorsi sulle linee della Bicipolitana per poi tornare fra le vie Mazzini e Montevecchi e dare il via alla festa. Alla regia e all’organizzazione ci sono il Cactus Cafe di Jacopo Bugli e Claudio Manenti a Poggio Torriana, il Chiosco Botanico di Savignano e Personal Project Club di Yari Bartolini, con la collaborazione di Matteo Pignataro e Davide Muratori. Dalle ore 19 una mongolfiera si leverà in cielo dal parco Francolini per fa godere il centro storico e l’evento da una prospettiva inedita e unica: le prenotazioni online per la prima ora sono sold out, ma sarà comunque possibile acquistare i biglietti sul posto (15 euro adulti, 10 euro bambini) per le corse dalle 20,30 in poi. A partire dalle ore 19,30 presso lo stage Odeon prenderà invece avvio il concerto del gruppo Cavalli Mongoli, a cui farà seguito la musica di Matteo Pignataro, Rudeejay e Alex Nocera, accompagnati dalle proposte di Cactus e Chiosco Botanico. Alla consolle dello stage a ridosso di viale Mazzini, La Fornace, Cris Fornino, Ulio, Alovox, e i drink di Caffè Commercio e Oltreborgo. L’intrattenimento del Bradipop sarà invece nei pressi di Bartoli/Forever Car, mentre lo stage al parco Francolini sarà animato da Santera con le proposte di Boomerang, RePub, Interno 17, Stappo e Santarcangelo Mare. Dieci, infine, i punti ristoro, collocati lungo la via Emilia tra le vie Mazzini e Montevecchi e al parco Francolini, aperti dalle ore 18 fino a tarda sera: Alessi Barbara, BEESTRÓ, Birgo Burger, Bruno Tognacci, Da Mengo, piadineria Dalla Quinta, Groviglio, il Caffè da Otta, Olivia Pizza e Dintorni, pasticceria Succi. Oltre a uno spazio collettivo e comunitario, la festa racconterà anche la via Emilia attraverso un’originale installazione visual nel cuore dell’evento: “In viaggio verso via Emilia” è il titolo del lavoro, un lungo video girato dal finestrino fra Rimini a Piacenza che sarà proiettato sulla facciata di un’abitazione che si affaccia sulla via. Il progetto è firmato da Vladimir Bertozzi, con la voce narrante di Nicoletta Fabbri, e realizzato con un dispositivo volutamente semplice: una camera fissa perpendicolare alla marcia, perché è la strada stessa a fare il montaggio. Un testo letto dalla stessa Nicoletta Fabbri darà avvio al video e allo stesso tempo alla serata accompagnata anche da una dedica a Francesco Guccini, il cantautore da poco scomparso che ha fatto della via Emilia una protagonista delle sue canzoni. A sostegno della manifestazione, l’Amministrazione comunale ha concesso all’associazione Città Viva e alla Fondazione Culture Santarcangelo un contributo rispettivamente di 20mila e 15mila euro a supporto dell’attività organizzativa e legata alla sicurezza, nonché alla proposta artistico-culturale. Del totale dei contributi erogati dall’Amministrazione comunale, 30mila euro arrivano da un progetto speciale della Regione Emilia-Romagna: “L’Emilia Street Parade è un’occasione speciale per ritrovarsi e per vivere questo spazio ponendo al centro la convivialità, la gioia di stare insieme all’insegna della musica, dello sport e dei momenti di incontro. Dopo il successo dello scorso anno, come Regione abbiamo voluto essere al fianco di questo evento, perché ne condividiamo lo spirito più autentico: quello di una vera festa a cielo aperto, dove persone di tutte le età possono correre, ballare, divertirsi e persino guardare la città dall’alto di una mongolfiera. C’è un grande valore nel celebrare la nostra Via Emilia, un percorso che attraversa e unisce fisicamente e culturalmente in modo trasversale tutta la nostra regione, da Rimini fino a Piacenza. Per una giornata, questo storico asse non è solo una strada di passaggio, ma diventa il cuore pulsante delle nostre comunità, valorizzando anche gli interventi di riqualificazione e cura del territorio portati avanti dall’Amministrazione comunale. Promuovere momenti come questo significa investire sulle relazioni umane, sul benessere e sul piacere di vivere le nostre città insieme, rendendo le nostre comunità anche più attrattive dal punto di vista turistico”, dichiara l’assessora della Regione Emilia-Romagna, Roberta Frisoni. “Attraverso la Emilia Street Parade diamo alla strada più antica e trafficata della Regione la possibilità, per una sera, di diventare un luogo sociale di incontro, dove poter stare insieme e fermare il tempo. Oltre a momenti conviviali come questo, da più di dieci anni stiamo lavorando per rendere sempre più accessibile e sicura la via Emilia attraverso importanti interventi, pubblici e privati, di riqualificazione e rigenerazione urbana che nei prossimi anni cambierà il volto di principali accessi alla città”, dichiara il sindaco Filippo Sacchetti.