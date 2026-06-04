Conto alla rovescia per il cantiere sulla Tolemaide: lavori al via l'8 giugno
Il tratto interessato dai lavori di ricostruzione del corpo stradale è quello dal km 3+395 (rotatoria con la SS 16) al km 1+300 (rotatoria “Mitica”)
Lunedì 8 giugno apre il cantiere dei lavori per la sistemazione del primo tratto della SP 136 ‘Tolemaide’, quello tra la rotatoria ‘Mitica’ e la rotatoria sulla SS 16”, come annunciato nei giorni scorsi dal presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad.
Il tratto interessato dai lavori di ricostruzione del corpo stradale è quello dal km 3+395 (rotatoria con la SS 16) al km 1+300 (rotatoria “Mitica”).
Da lunedì 8 giugno al 22 giugno (e comunque fino al termine dei lavori) sarà istituito il senso unico di marcia, con direzione mare-monte, per tutti i veicoli nel tratto della 136 “Santarcangelo-Mare” dall’innesto con la rotatoria della SS16 al Km. 3+350 all’innesto con la rotatoria Mitica per il casello A14 di Rimini Nord al Km.1+320.
La viabilità sarà deviata su percorsi limitrofi, in particolare, il traffico pesante in uscita dall’A14 sarà indirizzato, per tutte le direzioni, verso Santarcangelo di Romagna.
Sono stati già installati segnali di preavviso chiusura.