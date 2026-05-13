Conto alla rovescia per il Memorial Flavio Protti: torna il trofeo dedicato al calcio giovanile

Si giocherà su 10 campi distribuiti tra le province Rimini e Cesena

Mancano solo 2 giorni alla 23a edizione del “Memorial Flavio Protti”. Il torneo, ormai uno degli appuntamenti di riferimento del calcio giovanile romagnolo ma anche nazionale, organizzato dal Sant’Ermete, si svolgerà nell’arco del fine settimana e culminerà con la finalissima di domenica pomeriggio allo stadio “Italo Nicoletti” di Riccione. All’evento, che prenderà il via venerdì mattina e si giocherà su 10 campi distribuiti tra le province Rimini e Cesena, partecipano ben 40 squadre. Oltre a diverse grandi del campionato di Serie A, come Juventus, Torino, Bologna, Fiorentina e Sassuolo, due big della penisola iberica come Benfica ed Espanyol, 4 squadre svedesi (tra cui il Malmoe), spicca un ospite extraeuropeo, gli americani del Chicago Fire, che milita nell’MLS dal 1998.

Le varie formazioni verranno divise in 10 gironi da 4 squadre l’uno, da cui usciranno i nomi delle migliori 16 (le 10 prime più le 6 migliori seconde) che andranno agli ottavi, mentre le altre proseguiranno il loro cammino nei vari tornei che mettono in palio i piazzamenti dal 17° al 24° posto, 25-32° e infine dal 33 al 40° posto.

Dopo la finale per il primo posto (inizio ore 18) spazio ovviamente alle premiazioni. Lo spettacolo è garantito, non resta che scoprire chi saranno i campioni del futuro, come il portierone dell’Atalanta Marco Carnesecchi e il fantasista del Como Nico Paz, che hanno scritto la storia di questo torneo fino ad arrivare in Serie A.