Conto alla rovescia per l'apertura della nuova piscina comunale di Rimini: ecco gli orari

Sabato 28 marzo l'inaugurazione con una giornata dedicata allo sport più la "Rustida"

Mancano sei giorni all’apertura della nuova piscina comunale di Rimini, uno spazio moderno, polifunzionale all’avanguardia, destinato a diventare punto di riferimento per le discipline acquatiche. L’inaugurazione è in programma sabato 28 marzo. La struttura, articolata su tre vasche e dotata di servizi dedicati, amplierà le opportunità di utilizzo, arricchendo l’offerta sportiva e ricreativa della città.

Il taglio del nastro della nuova piscina comunale è fissato per le 16 di sabato (28 marzo). A seguire le tre vasche si animeranno tra esibizioni di nuoto artistico, gioco in acqua, acqua fitness, nuoto e pallanuoto. In circa due ore, grazie anche al coinvolgimento delle società sportive cittadine, sarà dunque possibile scoprire e testare le discipline e le possibilità offerte dalla struttura. All’esterno musica e l’immancabile assaggio di ‘rustida’ di pesce, in collaborazione con il centro Viserba 2000 e il Circolo Nautico di Viserba.

Tre vasche, più attività e servizi per il pubblico

Il cuore dell’impianto di via Cenci 7 è il piano vasca, a doppia altezza di oltre 6 metri, caratterizzato dalle travi in legno della grande copertura lasciate a vista e con una luminosa vetrata che si affaccia sul giardino. Alla vasca principale a dieci corsie (25x25 metri per 2 metri di profondità), si aggiungono la vasca per attività di acqua fitness e ricreative (6x20 m – profondità 1,20 / 1,50 m) e una di avviamento al nuoto, dedicata quindi ai più piccoli (6x10 m – profondità 0,60 m). Complessivamente, le tre vasche sono in grado di ospitare oltre trecento utenti. Rispetto quindi all’attuale piscina comunale, si ampliano gli spazi e con essi le possibilità di utilizzo. A partire dalla vasca principale, che raddoppia le corsie: dalle cinque oggi a disposizione, alle dieci corsie di 2,5 metri di larghezza del nuovo impianto. Con le ulteriori due vasche è possibile ampliare l’offerta di discipline e attività: avviamento al nuoto, gioco motricità, riabilitazione e recupero funzionale in un ambiente adeguato, e ancora dall’hydrobike all’acquawalking, dalla pallanuoto al nuoto artistico.

L’offerta di servizi è arricchita dalla palestra, dedicata agli utenti della sala vasche e che va quindi a completare l’esperienza dell’allenamento abbinando anche una parte ‘fuori acqua’: per gli agonisti, per chi fa ginnastica in gravidanza, per chi fa riabilitazione, per chi si forma per il salvamento, che avranno a disposizione uno spazio per fare riscaldamento, stretching ed esercizi preparatori, sotto la guida degli istruttori.

Infine, la nuova piscina offre maggiori opportunità per ospitare eventi agonistici e non, mettendo a disposizione del pubblico e degli spettatori una tribuna da 150 posti.

"Il nuovo impianto è stato concepito secondo i principi del Design for All, garantendo l’accessibilità e la fruibilità degli spazi a persone con disabilità fisica, sensoriale e cognitiva. Un cambio di passo importante per l'offerta sportiva del territorio, grazie ad una struttura pubblica pienamente accessibile, inclusiva, per tutti", spiega l'amministrazione comunale.

A far vivere e funzionare la struttura, gestita dalla società Acqua Rimini, circa una quarantina di persone, tra dipendenti e collaboratori.

Gli orari della nuova piscina comunale di Rimini