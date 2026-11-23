Conto Termico 3.0: Il Bilancio Operativo di Porfidia ingegneria sulle nuove regole GSE

Il contributo sale a 15.000 euro, ma senza una regia tecnica integrata le pratiche GSE rischiano di bloccarsi.

Con l’entrata a regime del decreto e l’innalzamento fino a 15.000 euro del contributo erogato in un’unica soluzione, lo studio bergamasco fa il punto sull’impatto operativo per imprese e Pubblica Amministrazione: "l'assenza di una regia tecnica integrata è oggi la prima causa di blocco delle pratiche GSE". A pochi mesi dalla piena operatività della nuova piattaforma telematica del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e dall’attuazione del quadro normativo introdotto dal DM 7 agosto 2025, Porfidia Ingegneria Srl traccia un primo bilancio operativo sull'andamento del Conto Termico 3.0. Forte della propria esperienza nella gestione integrata delle pratiche GSE e nella riqualificazione energetica, lo studio bergamasco evidenzia come la forte affluenza sul nuovo Portaltermico stia facendo emergere nuove sfide tecniche per aziende, privati ed enti pubblici. Con una dotazione strutturale di 900 milioni di euro annui, il Conto Termico 3.0 si conferma il principale strumento di finanza agevolata per l’efficientamento degli edifici, superando il modello delle detrazioni fiscali pluriennali grazie all’erogazione di contributi diretti a fondo perduto tramite bonifico bancario. Secondo l'analisi dello studio, a rendere particolarmente attrattiva la misura nel biennio 2026-2027 è l’innalzamento della soglia per la liquidazione in un’unica tranche, passata da 5.000 a 15.000 euro: un aggiornamento che consente alla maggior parte degli interventi su residenze private e PMI di abbattere i tempi di rientro dall'investimento. Le aliquote coprono fino al 65% delle spese ammissibili per privati e piccole imprese — con parametri modulati per il comparto industriale — fino a raggiungere il 100% per le Pubbliche Amministrazioni su scuole, ospedali, strutture sanitarie, RSA ed edifici dei Comuni sotto i 15.000 abitanti. Dal punto di vista progettuale, Porfidia Ingegneria sottolinea come la vera svolta del decreto risieda nel divieto di incentivare impianti alimentati a combustibili fossili, gas naturale incluso. Questa impostazione obbliga committenti e progettisti a orientarsi verso la completa elettrificazione e l'integrazione con le comunità energetiche rinnovabili. Sul campo, l'attività dello studio si concentra sull'applicazione di tecnologie avanzate quali pompe di calore elettriche e geotermiche, solare termico, sistemi ibridi preassemblati, pompe di calore bivalenti e soluzioni "add-on", ideali per potenziare la resa delle centrali termiche esistenti senza alterare l'assetto strutturale degli edifici. «L’intenso volume di richieste registrato sul nuovo portale GSE nel 2026 dimostra che la disponibilità dei fondi non basta a garantire il successo dell'operazione», commenta l’Ingegnere Luca Porfidia, fondatore di Porfidia Ingegneria Srl. «I controlli documentali e i parametri di asseverazione sono estremamente rigorosi: un’incongruenza nella diagnosi energetica preliminare o un errato dimensionamento impiantistico portano direttamente al rigetto dell'istanza. Il nostro ruolo di Regista Tecnico Unico nasce proprio per governare questa complessità, allineando progettazione ingegneristica e iter burocratico fin dal primo sopralluogo per assicurare al committente la reale liquidazione del contributo».

A proposito di Porfidia Ingegneria Srl

Fondata nel 1985 dall'Ingegnere Luca Porfidia, laureato al Politecnico di Milano, Porfidia Ingegneria Srl è uno studio di ingegneria integrata con sede principale a Bergamo e operatività su tutto il territorio nazionale e anche all’estero. La società opera come regista tecnico unico nei settori dell'efficientamento energetico, delle fondazioni speciali, della sicurezza antincendio e della gestione delle pratiche GSE

Contatti per la stampa: Porfidia Ingegneria Srl Via del Riolo 13 – 24123 Bergamo (BG) Sito web: www.porfidiaingegneria.it Email: [email protected]





