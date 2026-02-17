Contributi da Stato e Regione: più risorse, Comune di Rimini modifica il bilancio di previsione

Risorse per il fondo di non autosufficienza dell'Ausl, il personale del servizio socio-territoriale e il progetto "Scuola Plus".

La quinta commissione consiliare permanente (Bilanci, Finanze - Economia) si è riunita questa mattina (martedì 17 febbraio), a Rimini, per la seduta n. 2, esprimendo parere favorevole sulla Proposta Deliberativa del 26 gennaio 2026, relativa alle variazioni al bilancio di previsione 2026/2028, con applicazione dell'avanzo di amministrazione. "La manovra, che sarà all'esame del Consiglio comunale, nasce dall'esigenza di iscrivere a bilancio contributi assegnati al Comune dallo Stato e dalla Regione Emilia-Romagna successivamente all'approvazione del bilancio di previsione", evidenziano da palazzo Garampi.

Il cuore della variazione risiede nell'applicazione di un avanzo accantonato relativo al finanziamento dei costi dei rifiuti accidentalmente pescati e volontariamente raccolti negli specchi d’acqua e per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi. Il Comune, quale gestore delle tariffe, ha l'obbligo di versare questa somma entro il 15 marzo alla Cassa per i servizi energetici ed ambientali, l'ente pubblico economico nazionale incaricato anche della gestione del relativo fondo perequativo.

A questa esigenza si è affiancata la necessità di variazione per finanziare la nuova gara d'appalto per il servizio di gestione del mercato ambulante, per la quale è stato stanziato l'importo necessario a coprire la procedura di affidamento.

La variazione comprende poi ulteriori misure legate all'iscrizione dei contributi assegnati da Stato e Regione. Sul fronte del welfare, è previsto un incremento delle somme trasferite dall'Ausl a valere sul fondo per la non autosufficienza, nonché uno storno di risorse finalizzato a potenziare la spesa di personale destinata al servizio socio-territoriale, rafforzando così la dotazione degli assistenti sociali sul territorio. Completa il quadro della variazione il contributo per gli studenti nell'ambito del progetto "Scuola Plus".