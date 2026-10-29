Il piano sicurezza Contro furti e vandalismi alla fiera di San Martino: cento operatori tra la Control Room e Polizia Locale

Saranno presenti anche steward e i volontari dell'associazione Carabinieri in congedo

Per consentire lo svolgimento dell’evento in piena sicurezza, la Fiera di San Martino di Santarcangelo sarà presidiata complessivamente da oltre cento addetti nell’arco delle diverse giornate della manifestazione: circa 60 gli agenti di Polizia locale – metà dei quali arriveranno come aggiuntivi dai Comuni di Rimini, Riccione, Bellaria-Igea Marina, Cesena e Cesenatico – in servizio complessivamente nei giorni della manifestazione. Dal momento che tutti gli agenti saranno impiegati per il presidio della manifestazione e della viabilità, sabato 7 novembre l’ufficio Permessi e l’ufficio Verbali della Polizia locale Valmarecchia resteranno chiusi al pubblico. Una cinquantina, invece, gli operatori di Control Room che presidieranno contemporaneamente la Fiera come addetti ai varchi d’ingresso ai parcheggi, dove informatori al traffico si occuperanno di fornire indicazioni per la circolazione e di controllare l’accesso dei residenti, e ai varchi di accesso alla Fiera, presidiati dagli steward e dai volontari dell’Associazione Carabinieri in congedo; una decina saranno dedicati alla vigilanza notturna con il compito di prevenire furti e atti vandalici e altrettanti gli addetti antincendio. Le attività saranno coordinate dalla centrale operativa di Control Room e dal Safety Manager, che monitoreranno in tempo reale la situazione e gestiranno eventuali criticità.