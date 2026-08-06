Contro il caldo "feroce" ecco le oasi climatiche: Rimini inaugura la seconda a S.Giustina

La prima inaugurata al Parco Giovanni Paolo II

Dopo l’inaugurazione la scorsa settimana della prima oasi climatica inclusiva al Parco Giovanni Paolo II - La Cava, arriva ora il taglio del nastro del secondo spazio verde pensato per offrire refrigerio, benessere e occasioni di socialità durante i periodi di caldo intenso, con particolare attenzione alle persone più fragili. Il 10 agosto alle ore 19.30, sarà inaugurata l’oasi climatica al Parco Gianni Rodari di Santa Giustina, completando così la prima fase sperimentale del progetto promosso dalla Regione Emilia-Romagna, che ha scelto Rimini come una delle quattro città pilota.

"Le Oasi Climatiche Inclusive sono spazi pubblici accessibili e gratuiti, caratterizzati da ampie zone d'ombra, aree attrezzate per la sosta, punti di accesso all'acqua e servizi dedicati, pensati non solo per mitigare gli effetti delle ondate di calore ma anche per contrastare la solitudine attraverso un ricco calendario di attività culturali, ricreative e di promozione della salute realizzate insieme agli enti del Terzo Settore", ricorda l'amministrazione comunale. Ogni oasi è pensata per garantire benessere e refrigerio a tutta la cittadinanza, con particolare attenzione a chi non dispone di un impianto di climatizzazione in casa, offrendo sedute, gazebo, punti di sosta, accesso all'acqua e servizi igienici. Accanto alla funzione di contrasto agli effetti del caldo, le oasi diventano anche luoghi di incontro e partecipazione (in allegato le locandine con i programmi), ospitando iniziative culturali, musicali, laboratori, letture e attività ricreative organizzate insieme alle associazioni del territorio. Il programma coinvolge entrambe le nuove aree cittadine: al Parco Giovanni Paolo II - La Cava sono previsti letture animate, laboratori, iniziative dedicate al benessere e appuntamenti culturali e musicali; al Parco Gianni Rodari di Santa Giustina saranno proposte attività di socializzazione, iniziative culturali e momenti musicali aperti alla cittadinanza.