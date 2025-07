Contro la siccità, a Verucchio nuovo impianto ai laghi Zaganti: acqua potabile per il futuro

Sinergia tra enti e imprese: da Zaganti l’acqua potabile per 800.000 metri cubi l’anno

Romagna Acque e il Comune di Verucchio hanno inaugurato ufficialmente questa mattina il nuovo impianto di potabilizzazione ai laghi Zaganti, nei pressi del fiume Marecchia a Verucchio.

La realizzazione del nuovo impianto è stata resa necessaria dal fatto che il precedente impianto di potabilizzazione presso la centrale di via Erta era stato valutato non più recuperabile (a causa dell’impiantistica datata e di un processo di potabilizzazione non più adeguato alla normativa vigente).

Si è pertanto progettata la costruzione di un nuovo impianto di potabilizzazione a Zaganti a servizio dell’approvvigionamento idrico del Comune di Verucchio. L’impianto – dal costo totale di oltre 1 milione e mezzo di euro - è entrato in funzione nel corso del 2024 ed è stato recentemente completato nella sua configurazione finale.

Il fabbisogno del Comune di Verucchio risulta attualmente compreso tra 700.000 ed 800.000 metri cubi annui; l’impianto realizzato potrà produrre circa 500-600.000 m3/anno, con una portata media di 15-20 l/s con punte istantanee sino a 40 l/s; l’integrazione con acqua di Ridracoli garantirà la completa copertura del consumo delle utenze.

Per garantire anche la qualità della risorsa e la continuità delle erogazioni è stato implementato un ciclo di trattamento innovativo, anche alla luce delle moderne tecnologie impiantistiche e delle esperienze maturate da Romagna Acque Società delle Fonti nel suo ruolo di gestore unico degli approvvigionamenti idropotabili. Il ciclo di trattamento è basato sulla tecnologia di ultrafiltrazione attraverso membrane cave con funzionamento out-in, utilizzando una leggera depressione; le membrane sono normalmente immerse in una vasca contenente acqua greggia e sono costituite da un polimero molto permeabile, dotato di una porosità nominale capace di garantire la rimozione totale dei contaminanti biologici, dei particolati e dei colloidi presenti nelle acque da trattare.

“Si tratta di un impianto importante – ha detto il presidente di Romagna Acque, Tonino Bernabè – senza il quale avremmo faticato a garantire un apporto idropotabile costante al territorio comunale”.

“Ringraziamo Romagna Acque per aver realizzato questa struttura per noi fondamentale – gli ha fatto eco l’assessore Christian Maffei, che ha fatto le veci del sindaco Lara Gobbi -; e anche per aver contemporaneamente migliorato un’area di grande pregio anche naturalistico come quella accanto ai laghi Zaganti”.

All’inaugurazione erano presenti anche gli assessori del Comune di Verucchio Claudia Pazzini e Luigi Dolci; Marco Martelli, responsabile delle Fonti Locali del riminese di Romagna Acque; il progettista dell’impianto, ing. Alessandro Pazzi dello Studio Libra di Ravenna; e i rappresentanti delle ditte Clas di Bagno di Romagna, Torricelli di Forlì e Siem di Mercato Saraceno, rispettivamente responsabili delle opere civili, degli impianti meccanici e di quelli elettrici.