Controlli a tappeto sulle strade di Rimini: 37 multe e 4 patenti ritirate

Nel mirino delle forze dell’ordine anche i monopattini: 8 infrazioni contestate. Controllati 64 veicoli e 67 persone nell’ambito del progetto “Mobilità Sicura”

67 persone e 64 veicoli controllati, per un totale di 37 infrazioni al C.d.S., 4 patenti di guida ritirate, 1 fermo amministrativo, 2 persone deferite all’A.G. ex art. 10 bis del T.U. sull’immigrazione, 8 infrazioni a conducenti di monopattino.

È questo il bilancio del servizio svolto nel pomeriggio del 27.10.2026 dalle pattuglie della Sezione Polizia Stradale di Rimini, unitamente agli equipaggi della Questura e del Comando Provinciale dei Carabinieri e della Polizia Locale di Rimini nell’ambito del Progetto pilota “Mobilità Sicura”, avviato il 1° ottobre in Emilia Romagna con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione e il contrasto dell’incidentalità stradale attraverso controlli mirati sui principali fattori di rischio.

Tra le condotte maggiormente monitorate figurano il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza, la distrazione alla guida nonché il controllo del trasporto professionale in particolare del mancato rispetto dei tempi di guida e di riposo, disposizioni fondamentali per prevenire situazioni di pericolo e garantire condizioni di sicurezza nello svolgimento dell’attività di trasporto.

Un rafforzamento operativo dell’attività di controllo ha permesso di assicurare una presenza più incisiva degli operatori delle FF.PP. e di procedere all’accertamento di un numero maggiore di violazioni, facendo emergere condotte non conformi alle norme del Codice della strada e confermando l’importanza di un’attività di vigilanza costante e capillare.

Questi primi risultati si inseriscono nella fase di attivazione del Progetto “Mobilità Sicura”, coordinato dalla locale Prefettura che avrà una durata di sei mesi fino a tutto marzo 2027.

Il progetto punta a sviluppare un modello integrato di sicurezza stradale basato sull’analisi dei dati, sulla pianificazione dei controlli e sulla collaborazione tra le forze di polizia. Un’iniziativa che non si esaurisce nella verifica del rispetto delle norme e nella contestazione delle violazioni, ma ambisce a incidere concretamente sui comportamenti scorretti degli utenti della strada, con l’obiettivo di promuovere una maggiore consapevolezza dei rischi connessi alla circolazione stradale, favorire il rispetto delle regole e contribuire, nel tempo, a una mobilità più sicura, a tutela di tutti gli utenti.