Controlli ai chiringuitos sulla spiaggia di Rimini, scattano altri sequestri

Tre stabilimenti balneari hanno subito sequestri per alcune strutture, i chiringuitos rimangono aperti

Proseguono i controlli della Capitaneria di Porto di Rimini sulla spiaggia di Rimini. Nella giornata di ieri (venerdì 4 luglio) gli accertamenti hanno riguardato i bagni del lungomare Murri. In tre stabilimenti balneari sono state sequestrate parte delle strutture utilizzate per serate con musica e dj, come già avvenuto, qualche giorno prima, in un altro stabilimento del lungomare Di Vittorio. Come in questo caso, i chiringuito rimangono aperti anche negli altri tre stabilimenti balneari, i sigilli sono scattati per pedane e arredi, risultati prive di autorizzazioni, installati per serate ad hoc.