Controlli antidroga nelle scuole di Rimini: Carabinieri in azione con le unità cinofile

Ispezionati cortili, corridoi e spazi comuni di alcuni istituti superiori della città

Prosegue l’impegno dei Carabinieri di Rimini sul fronte della prevenzione e del contrasto all’uso di sostanze stupefacenti tra i giovani. Nelle ultime ore, i militari hanno condotto una serie di verifiche mirate all’interno di alcuni istituti d’istruzione secondaria di secondo grado della città, operando con il supporto specialistico delle unità cinofile antidroga provenienti dal Nucleo Carabinieri Cinofili di Bologna.

L’iniziativa si colloca nell’ambito del più ampio quadro di tutela della legalità e salvaguardia della popolazione studentesca promosso dall’Arma, ponendosi l’obiettivo primario di sensibilizzare i ragazzi sui rischi connessi all’uso delle sostanze illecite, fenomeno che continua a registrare un progressivo abbassamento dell’età di primo contatto.

Nel corso del servizio, svolto nel pieno rispetto della continuità didattica, i Carabinieri hanno ispezionato cortili, atri, corridoi, servizi igienici e altri spazi comuni di pertinenza degli edifici scolastici, operando in costante raccordo con i dirigenti scolastici e il personale docente. Le verifiche non hanno registrato alcuna criticità.

L’intervento si inserisce in un modello di collaborazione continua tra l’Arma territoriale, le famiglie e il mondo della scuola, volto a intercettare precocemente situazioni di disagio o potenziale devianza giovanile.

Al fine di mantenere elevata l’attenzione sul tema e di assicurare ai ragazzi un ambiente di studio costantemente sicuro e protetto, le attività di controllo preventivo proseguiranno in modo sistematico anche nel corso delle prossime settimane.