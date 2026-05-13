Controlli e responsabilità: i Commercialisti riuniscono a Rimini i massimi esperti italiani

I commercialisti riminesi a confronto coi massimi esperti italiani su un tema fondamentale per lo sviluppo delle imprese

Venerdì 15 maggio, dalle 9.00 alla sala Sole del Centro Congressi SGR di Rimini, Ordine e Fondazione dei Commercialisti ed Esperti Contabili hanno programmato una giornata densa di autorevoli contributi da tutta Italia e dedicata alle nuove sfide della governance societaria, con focus sul ruolo del collegio sindacale, organismo sempre più centrale all’interno del sistema dei controlli. Si definiranno i perimetri di controllo e responsabilità di fronte alle nuove esigenze di imprese sempre più attente alla compliance integrata.

Filippo Ricci, Presidente Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Rimini: “Insieme all’Ordine abbiamo tra le prerogative principali quella di organizzare convegni che assicurino una formazione professionale continua e di elevato livello per gli iscritti. Siamo contenti ed orgogliosi di poter iniziare l’attività del nuovo quadriennio con un convegno che vede tra i relatori i massimi esperti nazionali di diritto civile e di diritto commerciale. Discuteremo su un tema attuale ed una materia così importante per la nostra professione, posto che il ruolo degli Organi di controllo societario, che vedono i Commercialisti tra i protagonisti principali, sarà sempre più impattante e fondamentale per il futuro e per lo sviluppo delle imprese italiane”.

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Dopo i saluti iniziali, con il coordinamento del Prof. Avv. Luigi Balestra, Ordinario di Diritto civile nell’Università di Bologna, ci si dedicherà ai ‘doveri di vigilanza del collegio sindacale’ (Prof. Avv. Stefano Delle Monache, Ordinario di Diritto civile nell’Università di Padova), al ‘controllo contabile e la revisione legale’ (Dott. Giorgio Rusticali, Professore a contratto di Revisione legale nell’Università di Bologna), agli ‘atti di ispezione e di controllo’ (Prof. Avv. Marco Martino Ordinario di Diritto civile nell’Università di Bologna).

Seguiranno approfondimenti su ‘Le riunioni, le deliberazioni del collegio sindacale e gli atti di intervento in cda’ (Prof. Dott. Anna Rosa Adiutori Ordinario di Diritto commerciale nell’Università La Sapienza, sul ‘ruolo del collegio sindacale nelle società quotate’ (Prof. Avv. Antonio Rossi Associato di Diritto commerciale nell’Università di Bologna) e ‘La revoca dei sindaci’ (Prof. Avv. Edgardo Ricciardiello, Associato di Diritto commerciale nell’Università di Bologna).

Nel pomeriggio, dalle 14.30, col coordinamento del Prof. Avv. Giuseppe Guizzi, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Roma Tor Vergata, altri autorevoli contributi: ‘Controllo interno, norme di comportamento e gestione dei rischi’ (Prof. Angelo Paletta, Ordinario di Economia Aziendale nell’Università di Bologna - Direttore Dipartimento Scienze Aziendali), ‘Il potere di denuncia al collegio sindacale’ (Prof. Avv. Federica Pasquariello, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Verona), ‘Le gravi irregolarità di gestione e il ruolo dei sindaci’ (Prof. Avv. Elena Guardigli, Associato di Diritto privato nell’Università Pegaso, ‘L’adeguatezza degli assetti organizzativi nella prospettiva del collegio sindacale’ (Prof. Avv. Stefano Ambrosini, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università Piemonte Orientale), ‘Crisi d’impresa e poteri-doveri dei sindaci’ (Prof. Luca Mandrioli, Professore a contratto di Diritto processuale civile e delle crisi d’impresa nell’Università di Trento), ‘Il ruolo del Collegio sindacale nelle operazioni straordinarie’ (Prof. Lucia Picardi, Ordinario di Diritto commerciale nell’Università di Napoli Federico II, ‘La (nuova) responsabilità dei sindaci’ (Cons. Giuseppe Dongiacomo, Consigliere Corte di Cassazione).